Сезон шашлыка задерживается: что происходит с ценами на свинину на фоне прохладной погоды
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Эксперты надеются, что цены вернутся к предыдущему уровню
Один из самых дорожавших в апреле продуктов — свинина. В мае он может стать дешевле – уже начали падать закупочные цены, на очереди – розница.
Об этом пишет today. Отмечается, что стоимость свинины в закупке снизилась более чем на 7% с начала мая. Снижение цены эксперты объясняют ситуативностью и обвиняют погоду. Холод влияет на активность закупки мяса для жарки на природе. Обычно в апреле стоимость растет, в том числе и из-за этого.
Средняя цена на закупку мяса оптом – 71,9 грн/кг. Стоимость в супермаркетах пока не снизилась, а по нескольким позициям даже выросла. В частности, за килограмм мяса просят:
- Свиная грудинка 189,10 грн (в апреле — 181,65 грн),
- Свиная лопатка 187,49 грн (183,64 грн),
- Свинина ошеек 244,77 грн (233,67 грн),
- Свинина подчеревина 182,21 грн (176,67 грн),
- Свинина ребра 177,49 грн (177,19 грн)
- Свинина шашлык 196,93 грн. (191,66 грн.).
Эксперты считают, что возвращение теплой погоды будет способствовать сезонному повышению спроса на этот вид мяса и снова повысит цены на свинину в покупке.
"Телеграф" сообщал, что в Украине уже дешевеет ряд видов продуктов, в частности овощи. Однако это не касается традиционного продукта – сала. Его стоимость растет.