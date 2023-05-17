Сезон шашлыка задерживается: что происходит с ценами на свинину на фоне прохладной погоды

Эксперты надеются, что цены вернутся к предыдущему уровню

Один из самых дорожавших в апреле продуктов — свинина. В мае он может стать дешевле – уже начали падать закупочные цены, на очереди – розница.

Об этом пишет today. Отмечается, что стоимость свинины в закупке снизилась более чем на 7% с начала мая. Снижение цены эксперты объясняют ситуативностью и обвиняют погоду. Холод влияет на активность закупки мяса для жарки на природе. Обычно в апреле стоимость растет, в том числе и из-за этого.

Средняя цена на закупку мяса оптом – 71,9 грн/кг. Стоимость в супермаркетах пока не снизилась, а по нескольким позициям даже выросла. В частности, за килограмм мяса просят:

Свиная грудинка 189,10 грн (в апреле — 181,65 грн),

Свиная лопатка 187,49 грн (183,64 грн),

Свинина ошеек 244,77 грн (233,67 грн),

Свинина подчеревина 182,21 грн (176,67 грн),

Свинина ребра 177,49 грн (177,19 грн)

Свинина шашлык 196,93 грн. (191,66 грн.).

Эксперты считают, что возвращение теплой погоды будет способствовать сезонному повышению спроса на этот вид мяса и снова повысит цены на свинину в покупке.

"Телеграф" сообщал, что в Украине уже дешевеет ряд видов продуктов, в частности овощи. Однако это не касается традиционного продукта – сала. Его стоимость растет.