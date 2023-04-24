Шашлык в кофейном маринаде: рецепт умопомрачительного мяса, к которому не понадобится даже соус

Пару ингредиентов — и овации шашлыку обеспечены

Сочное, ароматное и мягкое мясо с румяной корочкой со вкусным соусом – не о таком шашлыке вы мечтали? Рецептов его приготовления много и кажется, что новым рецептом уже никого не удивишь.

Сегодня попробуем это сделать шашлыком в кофейном маринаде. У такой свинины по рецепту "Шеф-повара" изящный аромат и непревзойденный вкус! Мясо точно станет любимым в вашей семье и среди друзей.

Как приготовить свинину в кофейном соусе

Ингредиенты:

свинина – 500 г;

лук – 150 г;

дижонская горчица – 1 ч.л.;

бальзамический уксус – 2 ч.л.;

кофе заварно натурально — 200 мл;

молоко – 100 мл;

масло – 2 ст. л.;

перец черный молотый, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Свинину порезать, добавить дижонскую горчицу, бальзамический уксус, растительное масло, соль и перец. Влить в мясо холодный заварной кофе. Всё хорошо перемешать. Сверху залейте кофейным маринадом мясо накрыть кольцами лука. Мариновать свинину в кофе необходимо в холодильнике от 4 до 12 часов. В кастрюлю мультиварки выложить свинину, выпарить остатки кофейного маринада, добавить кольца лука, Готовить мясо с луком 10 минут. Долить 100 мл молока и потушить с открытой крышкой еще 5-7 минут.

Вместо майонеза к шашлыку можно подать любимый соус. Он сделает ваше блюдо королем стола.