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Шашлык в кофейном маринаде: рецепт умопомрачительного мяса, к которому не понадобится даже соус

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый шашлык в необычном кофейном маринаде
Любимый шашлык в необычном кофейном маринаде. Фото taste.com.au

Пару ингредиентов — и овации шашлыку обеспечены

Сочное, ароматное и мягкое мясо с румяной корочкой со вкусным соусом – не о таком шашлыке вы мечтали? Рецептов его приготовления много и кажется, что новым рецептом уже никого не удивишь.

Сегодня попробуем это сделать шашлыком в кофейном маринаде. У такой свинины по рецепту "Шеф-повара" изящный аромат и непревзойденный вкус! Мясо точно станет любимым в вашей семье и среди друзей.

Как приготовить свинину в кофейном соусе

  • Ингредиенты:
  • свинина – 500 г;
  • лук – 150 г;
  • дижонская горчица – 1 ч.л.;
  • бальзамический уксус – 2 ч.л.;
  • кофе заварно натурально — 200 мл;
  • молоко – 100 мл;
  • масло – 2 ст. л.;
  • перец черный молотый, соль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Свинину порезать, добавить дижонскую горчицу, бальзамический уксус, растительное масло, соль и перец.
  2. Влить в мясо холодный заварной кофе. Всё хорошо перемешать.
  3. Сверху залейте кофейным маринадом мясо накрыть кольцами лука.
  4. Мариновать свинину в кофе необходимо в холодильнике от 4 до 12 часов.
  5. В кастрюлю мультиварки выложить свинину, выпарить остатки кофейного маринада, добавить кольца лука,
  6. Готовить мясо с луком 10 минут.
  7. Долить 100 мл молока и потушить с открытой крышкой еще 5-7 минут.

Вместо майонеза к шашлыку можно подать любимый соус. Он сделает ваше блюдо королем стола.

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