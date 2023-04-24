Шашлык в кофейном маринаде: рецепт умопомрачительного мяса, к которому не понадобится даже соус
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Пару ингредиентов — и овации шашлыку обеспечены
Сочное, ароматное и мягкое мясо с румяной корочкой со вкусным соусом – не о таком шашлыке вы мечтали? Рецептов его приготовления много и кажется, что новым рецептом уже никого не удивишь.
Сегодня попробуем это сделать шашлыком в кофейном маринаде. У такой свинины по рецепту "Шеф-повара" изящный аромат и непревзойденный вкус! Мясо точно станет любимым в вашей семье и среди друзей.
Как приготовить свинину в кофейном соусе
- Ингредиенты:
- свинина – 500 г;
- лук – 150 г;
- дижонская горчица – 1 ч.л.;
- бальзамический уксус – 2 ч.л.;
- кофе заварно натурально — 200 мл;
- молоко – 100 мл;
- масло – 2 ст. л.;
- перец черный молотый, соль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Свинину порезать, добавить дижонскую горчицу, бальзамический уксус, растительное масло, соль и перец.
- Влить в мясо холодный заварной кофе. Всё хорошо перемешать.
- Сверху залейте кофейным маринадом мясо накрыть кольцами лука.
- Мариновать свинину в кофе необходимо в холодильнике от 4 до 12 часов.
- В кастрюлю мультиварки выложить свинину, выпарить остатки кофейного маринада, добавить кольца лука,
- Готовить мясо с луком 10 минут.
- Долить 100 мл молока и потушить с открытой крышкой еще 5-7 минут.
Вместо майонеза к шашлыку можно подать любимый соус. Он сделает ваше блюдо королем стола.