Вдоль или поперек резать мясо на шашлык: ошибка, которую совершают даже опытные повара

Это важный вопрос

С приходом весны многие люди проводят время на природе с друзьями и близкими. Лучшим поводом для такой встречи конечно же является вкусный и сочный шашлык.

Казалось бы, что шашлык – это очень простое блюдо, однако каждый кулинар имеет свои секреты и фишки во время его приготовления. Единственное условие, которого все придерживаются, – шашлык обязательно должен быть мягким и нежным. И этот нюанс также зависит от правильной нарезки мяса. Вместе с "Главредом" рассказываем обо всех нюансах нарезки мяса на шашлык, чтобы готовое блюдо было сочным и очень вкусным.

Готовим мясо к нарезке: убираем все жилки

Перед нарезкой мясо нужно подготовить. Хорошо осмотрите кусок, чтобы на нем не было никаких пленок и жилок. Если убрать из мяса все лишнее, готовое блюдо будет намного удобнее есть. Особое внимание следует уделить крупным кускам жира — их нужно убрать, поскольку в процессе приготовления жир может подгореть.

Как правильно нарезать мясо на шашлык

Когда мясо подготовили, можно начинать его нарезку. Мясо нужно нарезать только поперек волокон. Именно от этого зависит мягкость будущего шашлыка: если мы перерезаем волокна, то они теряют свою жесткость, особенно это касается шашлыка из мяса говядины. Если нарезать шашлык поперек волокон, он никогда не будет "резиновым". Ваши близкие будут в восторге — готовое блюдо будет намного легче пережевывать.

Какого размера должны быть кусочки для шашлыка

Обычно кулинары придерживаются простого правила при нарезке мяса на шашлык — по размеру оно должно быть примерно как куриное яйцо или спичечный коробок. Именно поэтому оптимальным вариантом нарезки мяса на шашлык являются кубики 4х4 см. Нарезая мясо на шашлык, следите внимательно за тем, чтобы кусочки были одинакового размера. В таком случае шашлык равномерно приготовится, а отдельные кусочки не будут слишком сухими или наоборот сырыми внутри.

После нарезки мяса его нужно замариновать. "Телеграф" делился рецептами лучших маринадов для шашлыка.