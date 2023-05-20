В Україні вимушено дешевшає популярний овоч: як змінилася ціна за тиждень

Фермери вимушено знижують ціни на популярний зараз овоч

Після того як в Україні почала дешевшати цибуля, ще один популярний зараз овоч скинув у ціні. Через стрімке зростання пропозиції на ринку фермери змушені знижувати ціни.

Про це розповіли аналітики проекту EastFruit. За їхніми словами, ціни почали падати в останні кілька днів і продовжать це робити і далі, що цілком закономірно для цього овоча в даний період.

Йдеться про ранню капусту. На сьогоднішній день до продажу цього овочу приєдналися майже всі південні регіони, а також регулярні поставки здійснюються фермерами з Закарпаття. Ціна на ранню капусту зараз впала до 45-56 гривень за кілограм, що на 19% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня.

З початку травня молода капуста дорожчала через період так званого міжсезоння. У цей момент пропозиція капусти суперранніх сортів на ринку була обмежена, а масове постачання продукції пізніших сортів ще не почалося. Проте станом на 20 травня пропозиція ранньої капусти на ринку країни стрімко зростає, що впливає на формування ціни. Незважаючи на те, що попит залишається високим, фермери змушені знижувати ціни й надалі.

Проте варто зазначити, що порівняно з травнем минулого року сьогодні рання капуста коштує на 22% дорожче. Експерти пов’язують це з сприятливішими погодними умовами минулої весни.

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