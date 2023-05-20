В Украине вынужденно дешевеет популярный овощ: как изменилась цена за неделю

Фермеры вынужденно снижают цены на популярный сейчас овощ

После того как в Украине начал дешеветь лук, еще один популярный сейчас овощ сбросил в цене. Из-за стремительного роста предложения на рынке фермеры вынуждены снижать цены.

Об этом рассказали аналитики проекта EastFruit. По их словам, цены стремительно начали падать в последние несколько дней и продолжат это делать и дальше, что вполне закономерно для этого овоща в данный период.

Речь идет о ранней капусте. На сегодняшний день к продаже этого овоща присоединились почти все южные регионы, а также регулярные поставки осуществляются фермерами из Закарпаться. Цена на раннюю капусту сейчас упала до 45-56 гривен за килограмм, что на на 19% дешевле, чем в конце прошлой недели.

С начала мая молодая капуста дорожала из-за периода так называемого межсезонья. В этот момент предложение капусты суперранних сортов на рынке было ограничено, а массовая поставка продукции более поздних сортов еще не началась. Однако по состоянию на 20 мая предложение ранней капусты на рынке страны стремительно растет, что сказывается на формировании цены. Несмотря на то, что спрос остается высоким, фермеры вынуждены снижать цены и дальше.

Однако стоит отметить, что по сравнению с маем прошлого года сегодня рання капуста стоит на 22% дороже. Эксперты связывают это с более благоприятными погодными условиями прошлой весной.

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