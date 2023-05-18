Есть дома у каждого: рекордно подорожавший овощ подешевеет в два раза

Уже вскоре предприятия начнут поставки, что позволит уменьшить дефицит на рынке

Репчатый лук, цены на который в 2023 году в Украине побили все рекорды, продолжает дорожать. Сейчас популярный у покупателей овощ стоит уже порядка 50 гривен за килограмм (опт). Однако в ближайшее время ситуация изменится и стоимость лука начнет падать. На это повлияет один главный фактор.

Такой прогноз сделала президент Ассоциации производителей чеснока, представительница нидерландской компании по выращиванию лука Gourmet Юлианна Мусса, пишет hromadske.

По ее словам, в Украине были увеличены посевные площади под лук и сейчас его выращивают еще и в Одесской и Черниговской областях, а также в Закарпатье. Примерно через месяц или полтора предприятия начнут поставки, что позволит уменьшить дефицит на рынке. Это в свою очередь повлияет на цену.

Таким образом, лук может упасть в цене до 23-25 гривен за килограмм. Ниже этой отметки стоимость, вероятнее всего, не опустится, потому как затраты фермеров на производство и логистику значительно выросли.

"10-15 гривен лук не будет стоить – выросли зарплаты, стоимость посадочного материала, дизеля. Но и 50 гривен тоже не будет. Лук будет по 23-25 гривен за килограмм", — сказала Мусса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты рассказали, что в этом году будет с ценами на клубнику и как погода повлияла на ее стоимость.