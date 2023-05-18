Є вдома у кожного: овоч, що рекордно подорожчав, подешевшає вдвічі

Незабаром підприємства почнуть постачання, що дозволить зменшити дефіцит на ринку.

Цибуля, ціни на яку у 2023 році в Україні побили всі рекорди, продовжує дорожчати. Зараз популярний у покупців овоч коштує вже близько 50 гривень за кілограм (гурт). Однак найближчим часом ситуація зміниться, і вартість цибулі почне падати. На це вплине один головний чинник.

Такий прогноз зробила президент Асоціації виробників часнику, представниця нідерландської компанії з вирощування цибулі Gourmet Юліана Мусса, пише hromadske.

За її словами, в Україні було збільшено посівні площі під цибулю і зараз її вирощують ще й на Одещині та Чернігівщині, а також на Закарпатті. Приблизно через місяць чи півтора підприємства розпочнуть постачання, що дозволить зменшити дефіцит на ринку. Це своєю чергою вплине на ціну.

Таким чином, цибуля може впасти у ціні до 23-25 гривень за кілограм. Нижче цієї позначки вартість, найімовірніше, не опуститься, бо витрати фермерів на виробництво та логістику значно зросли.

"10-15 гривень цибуля не коштуватиме — зросли зарплати, вартість посадкового матеріалу, дизеля. Але й 50 гривень теж не буде. Цибуля буде по 23-25 гривень за кілограм", — сказала Мусса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерти розповіли, що цього року буде з цінами на полуницю та як погода вплинула на її вартість.