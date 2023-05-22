Цены радуют: в супермаркетах подешевели овощи, которые покупает каждый

Больше всего изменились цены на огурцы

В мае в крупных украинских супермаркетах изменились цены на некоторые популярные продукты, а также такие овощи как помидоры, огурцы и болгарский перец. "Телеграф" рассказывает, сколько сейчас они стоят.

По данным портала Минфин, больше всего в период с апреля по май подешевели огурцы. Стоимость этого овоща снизилась практически на 100 гривен, на отдельные его виды. При этом, в прошлом месяце цены на огурцы буквально побили все рекорды.

Цены на помидоры в украинских супермаркетах

Красные помидоры за месяц подешевели с 98,30 гривны за килограмм до 83,67. Розовые помидоры изменились в цене со 145,88 до 134,03. Также помидоры сливка сейчас продают по цене 132,42, а месяцем ранее — по 148,71 грн.

Цены на огурцы в украинских супермаркетах

За месяц огурцы в Украине подешевели со 184,63 грн до 109. Гладкие огурцы стали дешевле на 27 гривен и сейчас они обходятся покупателям в 105,88. Колючие огурцы изменились в цене с 209,90 до 114,90. Практически в два раза подешевели короткоплодные огурцы и сейчас они стоят 88,90. Тепличные огурцы продают по цене 79,90 грн, а в апреле их стоимость составляла 119,94. Огурцы "Эстафета" упали в цене со 196,55 до 152,40.

Цены на болгарский перец в украинских супермаркетах

Болгарский перец за последний месяц подешевел практически на 25 гривен и сейчас его средняя цена в супермаркетах составляет 213,13.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие цены на клубнику украинцам следует ожидать в этом году и какой фактор повлиял на стоимость.