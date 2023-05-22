Ціни радують: у супермаркетах подешевшали овочі, які купує кожен

Найбільше змінилися ціни на огірки

У травні у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі популярні продукти, а також такі овочі, як помідори, огірки та болгарський перець. "Телеграф" розповідає, скільки зараз вони коштують.

За даними порталу Мінфін, найбільше в період із квітня по травень подешевшали огірки. Вартість цього овочів знизилася практично на 100 гривень, на окремі його види. При цьому минулого місяця ціни на огірки буквально побили всі рекорди.

Ціни на помідори в українських супермаркетах

Червоні помідори за місяць подешевшали із 98,30 гривні за кілограм до 83,67. Рожеві помідори змінилися в ціні зі 145,88 до 134,03. Також помідори вершка зараз продають за ціною 132,42, а місяцем раніше – 148,71 грн.

Ціни на огірки в українських супермаркетах

За місяць огірки в Україні подешевшали зі 184,63 грн до 109. Гладкі огірки стали дешевшими на 27 гривень і зараз вони обходяться покупцям у 105,88. Колючі огірки змінилися у ціні з 209,90 до 114,90. Майже вдвічі подешевшали короткоплідні огірки й зараз вони коштують 88,90. Тепличні огірки продають за ціною 79,90 грн, а у квітні їхня вартість становила 119,94. Огірки "Естафета" впали в ціні зі 196,55 до 152,40.

Ціни на болгарський перець в українських супермаркетах

Болгарський перець за останній місяць подешевшав практично на 25 гривень, і зараз його середня ціна в супермаркетах становить 213,13.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ціни на полуницю українцям слід очікувати цього року та який фактор вплинув на вартість.