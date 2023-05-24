Ціни просто космічні: скільки в Україні коштують малина та полуниця

Ціни сягають 2 тисяч гривень за кілограм

На полицях великих українських супермаркетів уже починає з’являтися малина та полуниця, цінник на яку сягає кількох сотень гривень за кілограм. "Телеграф" розповідає, що ці улюблені ласощі багатьох зараз коштують у різних магазинах.

Так, за даними сервісу gotoshop, ціни на полуницю зараз варіюються від 150 гривень до 300, залежно від супермаркету. Дешевшати вона почне, коли піде з відкритого ґрунту. Зміни цін очікуються у середині червня.

Водночас у продажу вже з’явилася й малина. Проте ціна на неї зараз зашкалює. Так, 125 г обійдеться покупцям від 190 до 279 гривень, 200 г коштує 446 грн, а 250 г малини можна придбати за ціною 559 гривень. Таким чином, кілограм малини коштуватиме понад 2000 гривень.

Варто зазначити, що минулого року на початку червня малину продавали за ціною понад тисячу гривень за кілограм. Проте ще тоді експерти стверджували, що очікувати на низьку вартість малини не варто, оскільки фермери просто відмовлялися її вирощувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в травні у великих українських супермаркетах значно подорожчали п’ять популярних у покупців продуктів. Найбільше з них злетіли ціни на свинину. На деякі її види цінник всього за місяць став вищим на 10 гривень.