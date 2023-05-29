Цены на "молочку" в Украине падают: почему это происходит и чего ждать дальше

Основные потребители молока — дети, а многие родители вынуждены были вывезти их в безопасные страны

В то время, как к концу мая в Украине подорожало мясо, цены на молочные продукты начали снижаться. Причина в том, что из-за войны из страны выехало много женщин с детьми, которые являются основными потребителями молока и молочных продуктов.

Об этом рассказала руководительница проекта "Оптовый сбыт молока" Елена Жупинас, сообщает MilkUa.info.

По ее данным, за год потребление молока и молочной продукции в Украине снизилось в среднем на 28%. Кроме сокращения потребления на фоне выезда из Украины большого количества детей, на падение цен также повлияло и снижение покупательной способности населения на фоне войны.

Елена Жупинас отметила, что с 2019 года в Украине наблюдалась положительная динамика потребления молока и цельномолочной продукции. Однако уже с февраля 2022-го года потребление стремительно упало. От 18 до 20% — из-за миграции населения и оккупации, еще на 5-8% — из-за инфляции и от 3 до 5% — из-за других факторов.

Стремясь не допустить снижения производства молока в Украине, перерабатывающие компании всю зиму и в марте пытались удержать цену на молоко, в надежде, что люди возвращаются из заграничной эвакуации и спрос начнет расти, однако в апреле ее все-же пришлось снизить.

Эта тенденция продолжается и в мае — цены на молоко-сырье в Украине по состоянию первую декаду мая упали на 22-40 копеек по сравнению с апрелем. В связи с низким спросом а также сезонным увеличением надоев, в ближайшее время цены на молочную продукцию, вероятно, расти не будут.

Напомним, в Украине подорожали картофель, капуста, морковь, свекла и лук. "Телеграф" рассказывал, какие на них сейчас цены в крупных украинских супермаркетах.