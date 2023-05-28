К лету в Украине взлетели цены на мясо: какие сейчас цены в супермаркетах

Больше всего за последний месяц изменились цены на свинину

К концу мая в Украине подорожал ряд популярных у покупателей продуктов, среди которых оказалось и мясо. "Телеграф" рассказывает, какие сейчас цены на говядину, свинину и курятину в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала "Минфин", в период с апреля по май вышеуказанные виды мяса подорожали в пределах 10 гривен. Больше всего за этот период изменились цены на свинину.

Цены на говядину в крупных украинских супермаркетах

К концу мая подорожали говяжьи ребра. Сейчас средняя цена за килограмм продукта составляет 157,98 гривны. Месяцем ранее его продавали по 152,98.

Цены на свинину в крупных украинских супермаркетах

Свиная грудинка с апреля по май подорожала со 181,65 до 183,86. Свиная лопатка стала дороже на несколько гривен и сейчас обходится покупателям в 185,88. В то же время свиной ошеек изменился в цене с 233,67 гривны до 241,81. Значительно подорожал и подчеревок — ранее его продавали по 176,67 грн, а сейчас — по 185,96. Свиные ребра за месяц подорожали на 2 гривны и сейчас стоят 179,99 грн.

Цены на курятину в крупных украинских супермаркетах

Килограмм куриного бедра с апреля по май вырос в цене со 107,48 до 111,96. Голень подорожала практически на пять гривен и сейчас килограмм продают по 81,95. Куриное филе в мае обходится покупателям в 148,60 грн, что на 6 гривен больше, нежели в апреле.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в Украине резко подорожали сразу несколько популярных овощей. Один из них всего за месяц стал дороже практически на 30 гривен.