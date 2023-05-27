Цены на этот популярный овощ бьют рекорды: в чем причина и когда он подешевеет

Цены на популярный овощь бьют исторические рекорды и продлжат это делать еще несколько недель

Пока некоторые овощи в Украине продолжают дешеветь, один из самых популярных ставит новые рекорды в цене. За последние три недели оптовые цены на этот овощ достигли абсолютного исторического рекорда как в гривне, так и в долларах — 48 гривен или 1,31 доллар за килограмм.

Причинами роста цен и прогнозами по снижению поделились на портале EastFruit. Речь идет об обычном репчатом луке.

Предыдущий рекорд оптовых цен на лук был зафиксирован 5 мая 2019 года, когда за один килограмм нужно было отдать 33 гривны или 1,15 доллара США по курсу на тот период времени. При этом, по словам экспертов, в Центральной Азии, особенно в Таджикистане, лук, наоборот, продают почти за бесценок из-за излишков. Килограмм этого овоща стоит 0,18 доллара США, что в 7 раз дешевле, чем в Украине.

Эксперт Евгений Кузин объяснил, что на сегодняшний день репчатого лука своего производства в Украине почти не осталось. Импортный товар, который был завезен еще в 2022 году, сейчас продают по 1,20–1,40 долларов за килограмм и цены за прошедшую неделю выросли. В самой Европе прошлогодний лук тоже дорожает, к примеру в Польше килограмм стоит 0,85–1,04 доллара США.

"При этом на украинском рынке есть и лук репчатый нового урожая, который предлагается дешевле. Египетскую продукцию сейчас можно приобрести от 0,90 долларов за килограмм. Но спрос на нее не так высок, как на лук урожая прошлого года. Поэтому, на мой взгляд, снижение цен можно ожидать уже, когда на рынок массово зайдет более качественный ранний лук. Пока же ранний лук из Египта и стран Центральной Азии недостаточно одет, что считается признаком недостаточного качества в Украине. Этот лук скорее портится, поэтому трейдеры предпочитают работать с более дорогим луком урожая 2022 года, где риски потерь ниже", – объяснил Евгений Кузин.

По прогнозам экспертов, оптовые цены на лук начнут падать в Украине где-то в середине июне, с 15 числа. Это связано с тем, что на юге страны, а также в Молдове начнут собирать урожай раннего лука, из-за чего предложение увеличится. Это означает, что как минимум две-три недели цены на лук в Украине будут рекордно высокими.

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