В Украине стремительно дорожает "молочка": почему и что будет с ценами дальше

В мае подорожали практически все молочные продукты, исключение составило молоко жирностью 2,5% — оно подешевело, и сливки — их цена осталась неизменной

В мае в Украине подорожали некоторые продукты, среди них и молочные. Больше всего выросли цены на сыры.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен на молочную продукцию, который был проведен экспертами Ассоциации производителей молока (АВМ).

Так, в среднем сыры в украинских магазинах стоят 628,82 грн/кг и подорожали на 8,95 грн по сравнению с апрелем и почти на 195,75 грн по сравнению с маем прошлого года.

Подорожало в мае и ультрапастеризованное питьевое молоко: по состоянию на начало месяца оно стоило 46,13 грн/кг, что 70 коп больше, чем в апреле. По сравнению с 2022 годом цена на молоко длительного хранения поднялась на 7,35 грн (+16%).

Выросли цены и на йогурт питьевой, в среднем в мае он стоит 82,32 грн/кг, то есть на 2,39 грн больше, чем в апреле. За год йогурт добавил в цене 10,18 грн (+12,4%).

Сливочное масло в мае стоит на 2,01 грн дороже, чем в апреле (в среднем 386,88 грн/кг). По сравнению с ценами мая 2022 года цена на этот продукт выросла на 43,94 грн.

Однако молоко жирностью 2,5% в мае даже подешевело — оно стоит 39,12 грн/кг, что на 36 коп меньше, чем в апреле. Неизменной осталась и стоимость стерилизованных сливок — 144,45 грн/кг как и в апреле, но по сравнению с маем 2022 года она возросла на 34,57 грн.

По мнению аналитика АВМ Георгия Кухалейшвили рост цен на большинство молочных продуктов связан с продовольственной инфляцией. Согласно предварительным данным НБУ, в 2023 году она будет оставаться высокой. Основных причины две — ожидаемое снижение урожаев и удорожание топлива во втором полугодии.

В то же время, эксперт не ожидает резкого повышения стоимости "молочки" в обозримом будущем из-за относительно слабого спроса на внутреннем рынке, снижения покупательной способности и сокращения доходов украинцев в условиях войны. Кроме того, потребителей стало меньше из-за того, что многие выехали за границу.

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