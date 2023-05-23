В Україні стрімко дорожчає "молочка": чому і що буде з цінами далі

У травні подорожчали практично всі молочні продукти, виняток склало молоко жирністю 2,5% — воно подешевшало, і вершки — їх ціна залишилася незмінною

У травні в Україні подорожчали деякі продукти, серед них і молочні. Найбільше зросли ціни на сири.

Про це свідчать дані моніторингу цін на молочну продукцію, проведеного експертами Асоціації виробників молока (АВМ).

Так, у середньому сири в українських магазинах коштують 628,82 грн/кг та подорожчали на 8,95 грн порівняно з квітнем та майже на 195,75 грн порівняно з травнем минулого року.

Подорожчало у травні й ультрапастеризоване питне молоко: станом на початок місяця воно коштувало 46,13 грн/кг, що 70 коп більше, ніж у квітні. Порівняно з 2022 роком, ціна на молоко тривалого зберігання піднялася на 7,35 грн (+16%).

Зросли ціни і на йогурт питний, у середньому у травні він коштує 82,32 грн/кг, тобто на 2,39 грн більше, ніж у квітні. За рік йогурт додав у ціні 10,18 грн (+12,4%).

Вершкове масло у травні коштує на 2,01 грн дорожче, ніж у квітні (у середньому 386,88 грн/кг). Порівняно з цінами травня 2022 року, ціна на цей продукт зросла на 43,94 грн.

Проте молоко жирністю 2,5% у травні навіть подешевшало — воно коштує 39,12 грн/кг, що на 36 коп менше, ніж у квітні. Незмінною залишилася й вартість стерилізованих вершків — 144,45 грн/кг, як і у квітні, але порівняно з травнем 2022 року вона зросла на 34,57 грн.

На думку аналітика АВМ Георгія Кухалейшвілі, зростання цін на більшість молочних продуктів пов’язане з продовольчою інфляцією. Згідно з попередніми даними НБУ, у 2023 році вона залишатиметься високою. Основні причини дві — очікуване зниження врожаїв та подорожчання палива у другому півріччі.

Водночас, експерт не очікує різкого підвищення вартості "молочки" в найближчому майбутньому через відносно слабкий попит на внутрішньому ринку, зниження купівельної спроможності та скорочення доходів українців в умовах війни. Крім того, споживачів поменшало через те, що багато хто виїхав за кордон.

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