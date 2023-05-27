Ціни на цей популярний овоч б’ють рекорди: у чому причина і коли він подешевшає

Ціни на популярний овоч б’ють історичні рекорди і продовжать це робити ще кілька тижнів

Поки деякі овочі в Україні продовжують дешевшати, один із найпопулярніших ставить нові рекорди в ціні. За останні три тижні оптові ціни на цей овоч досягли абсолютного історичного рекорду як у гривні, так і в доларах — 48 гривень або 1,31 долара за кілограм.

Причинами зростання цін та прогнозами зниження поділилися на порталі EastFruit. Йдеться про звичайну цибулю.

Попередній рекорд оптових цін на цибулю було зафіксовано 5 травня 2019 року, коли за один кілограм потрібно було віддати 33 гривні або 1,15 долара США за курсом на той період. При цьому, за словами експертів, у Центральній Азії, особливо в Таджикистані, цибулю, навпаки, продають майже за безцінь через надлишки. Кілограм цього овочу коштує 0,18 долара США, що у 7 разів дешевше, ніж в Україні.

Експерт Євген Кузін пояснив, що на сьогоднішній день цибулі свого виробництва в Україні майже не залишилося. Імпортний товар, завезений ще 2022 року, зараз продають по 1,20–1,40 доларів за кілограм і ціни за минулий тиждень зросли. У самій Європі торішня цибуля теж дорожчає, наприклад, у Польщі кілограм коштує 0,85–1,04 долара США.

"При цьому на українському ринку є і цибуля ріпчаста нового врожаю, яка пропонується дешевше. Єгипетську продукцію зараз можна придбати від 0,90 доларів за кілограм. Але попит на неї не такий високий, як на цибулю врожаю минулого року. Тому, на мій погляд, зниження цін можна очікувати вже, коли на ринок масово зайде більш якісна рання цибуля. Поки ж рання цибуля з Єгипту та країн Центральної Азії недостатньо одягнена, що вважається ознакою недостатньої якості в Україні. Ця цибуля швидше псується, тому трейдери вважають за краще працювати з більш дорогою цибулею врожаю 2022 року, де ризики втрат нижчі", – пояснив Євген Кузін.

За прогнозами експертів, оптові ціни на цибулю почнуть падати в Україні десь у середині червня, з 15 числа. Це пов’язано з тим, що на півдні країни, а також у Молдові почнуть збирати врожай ранньої цибулі, через що пропозиція збільшиться. Це означає, що як мінімум два-три тижні ціни на цибулю в Україні будуть рекордно високими.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як змінилися ціни на малину та полуницю в Україні. Вартість цих ягід часом сягає 300, а то й майже 600 гривень за кілограм.