В Україні різко подорожчали найпопулярніші овочі: які на них зараз ціни у супермаркетах

Найбільше за місяць подорожчала капуста

До кінця травня ціни на овочі в Україні продовжують значно змінюватися і вартість деяких із них стала помітно вищою. Йдеться про такі популярні у покупців овочі як картопля, капуста, морква, буряк і цибуля. "Телеграф" розповість, які на них зараз ціни у великих українських супермаркетах.

За даними порталу "Мінфін", найбільше за останній місяць подорожчала білокачанна капуста. У порівнянні з квітнем зараз цінник на цей овоч вищий практично на 30 гривень.

Ціни на картопля у великих українських супермаркетах

У період із квітня по травень картопля змінилася в ціні з 9,77 до 12,28 гривні за кілограм. Рожева картопля стала дорожчою більш ніж на три грн і зараз коштує 14,48. А цінник на молоду картоплю злетів із 13,96 до 39,40.

Ціни на капусту у великих українських супермаркетах

Капуста білокачанна за місяць подорожчала майже на 30 гривень. Вартість цього овочу змінилася з 25,19 до 53,60 грн. При цьому молода капуста навпаки до кінця травня подешевшала.

Ціни на моркву у великих українських супермаркетах.

Морква до кінця місяця продають в Україні за середньою ціною 69,17. Місяцем раніше цінник на овоч був у межах 50,24 грн. Молода морква за місяць подорожчала більш ніж на 20 гривень і зараз коштує покупцям 69,90.

Ціни на буряк у великих українських супермаркетах

Вартість буряка змінилася у період із квітня по травень менш ніж на гривню. Наразі овоч продають у середньому у супермаркетах за ціною 9,90 грн.

Ціни на цибулю у великих українських супермаркетах

Цибуля цього місяця помітно подорожчала. Наприклад, цибуля ріпчаста зросла в ціні з 57,02 до 69,92 гривні. Цибуля ріпчаста молода змінилася в ціні з 55,21 до 59,90. Синя цибуля тим часом подорожчала з 56,01 до 68,45.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні в супермаркетах значно подешевшали п’ять популярних у покупців продуктів.