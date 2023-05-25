Більш як 1000 гривень: ціни на черешню в Україні б'ють рекорди

Черешня почне значно дешевшати до середини червня

Поруч із малиною та полуницею, які в Україні продають за космічними цінами, виявилася цього року і черешня. Її вартість на ринках та в супермаркетах варіюється від 200 до 1200 гривень. Основною причиною значного зростання цін є тимчасова окупація Мелітополя та інших міст Півдні країни.

Про це йдеться у сюжеті телеканалу "Київ24".

Так, на одному зі столичних ринків ціни на черешню зараз зовсім різні — по 850 гривень за кілограм продають черешню з Миколаївки Одеської області. Але також можна знайти цінник 1200 гривень. При цьому імпортна черешня з Азербайджану коштує 200 грн/кг.

Самі покупці зазначають, що зараз не беруть черешню, оскільки ціна на неї занадто висока. Підтверджують це і продавці, зазначаючи, що навіть за 200 гривень за кг люди не готові купувати поки що цю ягоду.

Економіст Олег Пендзин пояснив, чому ціни на черешню на ринках у магазинах зараз просто космічні.

"Ціни на черешню сьогодні – це ціна імпорту. Наша черешня надходитиме в середині червня. Тоді ціна серйозно знизиться. Зараз ціна значно вища, ніж торік – наприкінці травня минулого року ціна була 200 гривень, а зараз – 700 гривень", — сказав він.

За його словами, українці зможуть спробувати українську черешню вже за 15-20 днів.

"До нас везуть черешню з Польщі. Українці – це Закарпаття і трохи з півдня. Поки що Мелітополь під окупацією є із Закарпаття, трохи з Одеської області та Миколаївської області", – додав Пендзин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Олег Пендзин та Максим Гопка розповіли, коли в Україні почне дешевшати полуниця та чого чекати від цін.