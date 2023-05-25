Больше 1000 гривен: цены на черешню в Украине бьют рекорды

Черешня начнет значительно дешеветь к середине июня

На ряду с малиной и клубникой, которые в Украине продают по космическим ценам, оказалась в этому году и черешня. Ее стоимость на рынках и в супермаркетах варьируется от 200 до 1200 гривен. Основной причиной значительного роста цен является временная оккупация Мелитополя и других городов на юге страны.

Об этом говорится в сюжете телеканала "Київ24".

Так, одном из столичных рынков цены на черешню сейчас совершенно разные — по 850 гривен за килограмм продают черешню из Николаевки Одесской области. Но также можно найти и ценник 1200 гривен. При этом импортная черешня из Азербайджана стоит 200 грн/кг.

Сами покупатели отмечают, что не берут сейчас черешню, поскольку цена на нее слишком высокая. Подтверждают это и продавцы, отмечая, что даже за 200 гривен за кг люди не готовы покупать пока эту ягоду.

Экономист Олег Пендзин объяснил, почему цены на черешню на рынках в магазинах сейчас просто космические.

"Цены на черешню сегодня – это цена импорта. Наша черешня будет поступать в середине июня. Тогда цена серьезно снизится. Сейчас цена значительно выше, чем в прошлом году – в конце мая прошлого года цена была 200 гривен, а сейчас – 700 гривен", – сказал он.

По его словам, украинцы смогут попробовать украинскую черешню уже через 15-20 дней.

"К нам везут черешню из Польши. Украинская – это Закарпатье и немного с юга. Пока Мелитополь под оккупацией есть из Закарпатья, немного из Одесской области и Николаевской области", – добавил Пендзин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Олег Пендзин и Максим Гопка рассказали, когда в Украине начнет дешеветь клубника и чего ждать от цен.