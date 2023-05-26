В Украине резко подорожали самые популярные овощи: какие на них сейчас цены в супермаркетах

Больше всего за месяц подорожала капуста

К концу мая цены на овощи в Украине продолжают значительно меняться и стоимость некоторых из них стала заметно выше. Речь идет о таких популярных у покупателей овощах как картофель, капуста, морковь, свёкла и лук. "Телеграф" расскажет, какие на них сейчас цены в крупных украинских супермаркетах.

По данным портала "Минфин", больше всего за последний месяц подорожала белокочанная капуста. В сравнении с апрелем, сейчас ценник на этот овощ выше практически на 30 гривен.

Цены на картофель в крупных украинских супермаркетах

В период с апреля по май картофель изменился в цене с 9,77 до 12,28 гривны за килограмм. Розовый картофель стал дороже более чем на три грн и сейчас стоит 14,48. А ценник на молодой картофель взлетел с 13,96 до 39,40.

Цены на капусту в крупных украинских супермаркетах

Капуста белокочанная за месяц подорожала почти на 30 гривен. Стоимость этого овоща изменилась с 25,19 до 53,60 грн. При этом молодая капуста, наоборот, к концу мая подешевела.

Цены на морковь в крупных украинских супермаркетах

Морковь к концу месяца продают в Украине по среднем цене в 69,17. Месяцем ранее ценник на овощ был в пределах 50,24 грн. Молодая морковь за месяц подорожала более чем на 20 гривен и сейчас обходится покупателям 69,90.

Цены на свеклу в крупных украинских супермаркетах

Стоимость свеклы изменилась в период с апреля по май менее чем на гривну. Сейчас овощ продают в среднем в супермаркетах по цене 9,90 грн.

Цены на лук в крупных украинских супермаркетах

Лук в этом месяце заметно подорожал. К примеру, лук репчатый вырос в цене с 57,02 до 69,92 гривны. Лук репчатый молодой изменился в цене с 55,21 до 59,90. Синий лук тем временем подорожал с 56,01 до 68,45.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в супермаркетах значительно подешевели пять популярных у покупателей продуктов.