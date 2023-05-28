До літа в Україні злетіли ціни на м’ясо: які зараз ціни в супермаркетах

Найбільше за останній місяць змінилися ціни на свинину

До кінця травня в Україні подорожчала низка популярних у покупців продуктів, серед яких виявилося і м’ясо. "Телеграф" розповідає, які зараз ціни на яловичину, свинину та курятину у великих українських супермаркетах.

За даними порталу "Мінфін", у період з квітня по травень вищевказані види м’яса подорожчали в межах 10 гривень. Найбільше за цей період змінилися ціни на свинину.

Ціни на яловичину у великих українських супермаркетах

До кінця травня подорожчали яловичі ребра. Наразі середня ціна за кілограм продукту становить 157,98 гривні. Місяцем раніше його продавали за 152,98.

Ціни на свинину у великих українських супермаркетах

Свиняча грудинка з квітня по травень подорожчала з 181,65 до 183,86. Свиняча лопатка стала дорожчою на кілька гривень і зараз коштує покупцям 185,88. Водночас свинячий ошийок змінився у ціні з 233,67 гривні до 241,81. Значно подорожчав і підчеревок — раніше його продавали 176,67 грн, а зараз — 185,96 грн. Свинячі ребра за місяць подорожчали на 2 гривні і зараз коштують 179,99 грн.

Ціни на курятину у великих українських супермаркетах

Кілограм курячого стегна з квітня по травень зріс у ціні з 107,48 до 111,96. Гомілка подорожчала практично на п’ять гривень і зараз кілограм продають по 81,95. Куряче філе у травні коштує покупцям 148,60 грн, що на 6 гривень більше, ніж у квітні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні в Україні різко подорожчали відразу кілька популярних овочів. Один із них лише за місяць став дорожчим практично на 30 гривень.