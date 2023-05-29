Ціни на "молочку" в Україні падають: чому це відбувається і на що чекати далі

Основні споживачі молока — діти, а багато батьків змушені були вивезти їх до безпечних країн

Тоді як на кінець травня в Україні подорожчало м’ясо, ціни на молочні продукти почали знижуватися. Причина в тому, що через війну з країни виїхало багато жінок із дітьми, які є основними споживачами молока та молочних продуктів.

Про це розповіла керівниця проекту "Оптовий збут молока" Олена Жупінас, повідомляє MilkUa.info.

За її даними, за рік споживання молока та молочної продукції в Україні знизилося загалом на 28%. Крім скорочення споживання на тлі виїзду з України великої кількості дітей, на падіння цін також вплинуло зниження купівельної спроможності населення на тлі війни.

Олена Жупінас зазначила, що з 2019 року в Україні спостерігалася позитивна динаміка споживання молока та цільномолочної продукції. Проте вже з лютого 2022 року споживання стрімко впало. Від 18 до 20% – через міграцію населення та окупацію, ще на 5-8% – через інфляцію та від 3 до 5% – через інші фактори.

Прагнучи не допустити зниження виробництва молока в Україні, переробні компанії всю зиму і в березні намагалися утримати ціну на молоко, сподіваючись, що люди повертаються із закордонної евакуації і попит почне зростати, однак у квітні її все-таки довелося знизити.

Ця тенденція триває і у травні — ціни на молоко-сировину в Україні станом на першу декаду травня впали на 22-40 копійок порівняно з квітнем. У зв’язку з низьким попитом і сезонним збільшенням надоїв, найближчим часом ціни на молочну продукцію, ймовірно, не зростатимуть.

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