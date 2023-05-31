Космічні ціни: коли подешевшають черешня та полуниця і чи чекати на херсонські кавуни цього літа

Затяжна та дощова весна вплинула як на врожай, так і на собівартість виробництва

Ціни на черешню в Україні, які зараз б’ють усі рекорди, почнуть знижуватись у середині першого місяця літа. А полуниця, яка шокує своїми цінниками на ринках та супермаркеті, вже дешевшає з кожним тижнем.

Про це розповів Аналітик УКАБ (Український клуб аграрного бізнесу) Максим Гопка, пише KP.UA.

Середні ціни на черешню зараз варіюються від 200 до 1000 гривень за кілограм. Полуниця коштує покупцям 100-120 грн.

"Ситуація з полуницею покращується, і з настанням теплішої погоди на ринку починає з’являтися полуниця вітчизняного виробника. Також спостерігається стабільний імпорт. Ціни на полуницю будуть доступні, вони знижуються щотижня. Поки можна купити полуницю по 100-120 грн за кг проти 140- 180 грн за кг у першій половині травня. Щодо цін на черешню, то вони справді високі, але й пропозиція товару невелика. Збільшення поставок черешні буде з середини червня", — сказав він.

Експерт пояснив, що затяжна та дощова весна вплинула як на врожай, так і на собівартість виробництва.

"Тепличні господарства використовували більше додаткових джерел енергії, що впливає на кінцеву ціну для споживача. Щодо врожайності, то вже можна робити припущення, що кісточкових цього року, швидше за все, буде менше, ніж торік. Заморозки на початку травня мали значний вплив на врожай" — сказав Гопка.

Водночас прогноз експерта підтверджує і керівник проекту "АПК-Інформ: овочі та фрукти" Олександр Хорев. За його словами, сезон полуниці настане цього року пізніше приблизно на два тижні.

"Поки ціни на полуницю знижуються, і за нашими оцінками, якщо не буде суттєвих природних катаклізмів, мінімальних значень цього сезону вони досягнуть за 2-3 тижні. При цьому не можна стверджувати, що ціни на ягоди будуть нижчими, ніж у попередні роки, і полуниця буде коштувати дешевше за 50 гривень за кіло", — зазначає він.

Щодо черешні, Хорев нагадав, що минулого року сезон в Україні розпочався на початку червня.

"Зараз на оптових ринках України пропонується черешня з Узбекистану від 220 грн за кг, з Туреччини – від 300 грн за кг та Іспанії – від 450 грн. На роздрібних ринках продавці ще розпродають черешню з минулих партій і продовжують утримувати цінники 750-800 грн", — Каже Хорев.

Проте вже зараз ціни починають йти на спад, і ця тенденція продовжуватиметься.

Також Максим Гопка розповів, чи чекати цього року на херсонських кавунів. На його думку, фермери навряд чи зможуть здивувати українців добрим урожаєм, оскільки ситуація на Херсонщині залишається напруженою. Хоча вітчизняні кавуни будуть у продажу, імпортна продукція все ж таки буде займати провідні позиції.

"Суттєвої пропозиції з Херсона, яка була до війни, не слід очікувати ще як мінімум рік після деокупації. Заміновані території та постійні обстріли створюють величезні небезпеки. На жаль, навіть після повної деокупації півдня Херсон одразу не зможе скласти велику конкуренцію. Проте певною мірою. це полегшує роботу сусідніх регіонів, таких як Миколаїв, Одеса. Цього року фіксується збільшення активності у вирощуванні баштанних культур у цих галузях", – каже Максим Гопка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у травні у великих українських супермаркетах подешевшали відразу п’ять популярних у покупців продуктів.