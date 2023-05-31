Космические цены: когда подешевеют черешня и клубника и ждать ли херсонских арбузов этим летом

Затяжная и дождливая весна повлияла как на урожай, так и на себестоимость производства

Цены на черешню в Украине, которые сейчас бьют все рекорды, начнут снижаться в середине первого месяца лета. А клубника, шокирующая своими ценниками на рынках и в супермаркете, уже дешевеет с каждой неделей.

Об этом рассказал Аналитик УКАБ (Украинский клуб аграрного бизнеса) Максим Гопка, пишет KP.UA.

Так, средние цены на черешню сейчас варьируются от 200 до 1000 гривен за килограмм. Клубника обходится покупателям в 100-120 грн.

"Ситуация с клубникой улучшается, и с наступлением более теплой погоды на рынке начинает появляться клубника отечественного производителя. Также наблюдается стабильный импорт. Цены на клубнику будут доступны, они снижаются каждую неделю. Пока можно купить клубнику по 100-120 грн за кг против 140-180 грн за кг в первой половине мая. Что касается цен на черешню, то они действительно высоки, но и предложение товара невелико. Увеличение поставок черешни будет с середины июня", — сказал он.

Эксперт объяснил, что затяжная и дождливая весна повлияла как на урожай, так и на себестоимость производства.

"Тепличные хозяйства использовали больше дополнительных источников энергии, что влияет на конечную цену для потребителя. Относительно урожайности, то уже можно делать предположение, что косточковых в этом году, скорее всего, будет меньше, чем в прошлом. Заморозки в начале мая оказали существенное влияние на урожай" — сказал Гопка.

В то же время прогноз эксперта подтверждает и руководитель проекта "АПК-Информ: овощи и фрукты" Александр Хорев. По его словам, сезон клубники наступит в этом году позже примерно на две недели.

"Пока цены на клубнику снижаются, и по нашим оценкам, если не будет существенных природных катаклизмов, минимальных значений в текущем сезоне они достигнут за 2-3 недели. При этом нельзя утверждать, что цены на ягоды будут ниже, чем в предыдущие годы, и клубника будет стоить дешевле 50 гривен за кило", — отмечает он.

Что касается черешни, Хорев напомнил, что в прошлом году сезон в Украине начался в первых числах июня.

"Сейчас на оптовых рынках Украины предлагается черешня из Узбекистана от 220 грн за кг, из Турции – от 300 грн за кг и Испании – от 450 грн. На розничных рынках продавцы еще распродают черешню из прошлых партий и продолжают удерживать ценники 750-800 грн", – говорит Хорев.

Однако уже сейчас цены начинают идти на спад, и эта тенденция будет продолжаться.

Также Максим Гопка рассказал, ждать ли в этом году херсонских арбузов. По его мнению, фермеры вряд ли смогут удивить украинцев хорошим урожаем, так как ситуация в Херсонской области остается напряженной. Хотя отечественные арбузы будут в продаже, импортная продукция все же по-прежнему будет занимать ведущие позиции.

"Существенного предложения из Херсона, которое было до войны, не следует ожидать еще как минимум год после деоккупации. Заминированные территории и постоянные обстрелы создают огромные опасности. К сожалению, даже после полной деоккупации юга Херсон сразу не сможет составить большую конкуренцию. Однако в известной степени это облегчает работу соседних регионов, таких как Николаев, Одесса. В этом году фиксируется увеличение активности в выращивании бахчевых культур в этих областях", – говорит Максим Гопка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае в крупных украинских супермаркетах подешевели сразу пять популярных у покупателей продуктов.