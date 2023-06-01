Борошно, яйця, молочка і не тільки: які продукти в Україні скоро подешевшають

Як змінилися ціни на продукти та чого чекати у майбутньому

На тлі надходження сезонної продукції із нового врожаю в Україні очікується суттєве зменшення цін на деякі продукти харчування.

Про це розповів директор Інституту аграрної економіки Юрій Лупенко.

З посиланням на прогнози вчених він зазначив, що найближчим часом в Україні ціни впадуть на продукти овочевої групи, борошно, крупу, яйця та молочні продукти.

Лупенко також розповів про те, як змінилися ціни на продукти у квітні, порівнявши їх із цінами грудня 2022 року. Так, вартість гречки впала на 19,9%, а буряки подешевшали на 20%.

"Це найбільш суттєве зниження серед 33 найменувань продуктів харчування, щомісячну динаміку споживчих цін на які відстежує Держстат України", - уточнив він.

Також він звернув зниження цін за вказаний період на крупи пшеничні (-7%), яйця (-6,9%), рис (-4,9%), ячні (-3,3%) та манні (-2,9%) крупи. Дещо менше подешевшало сало (-2,3%), олія соняшникова (-1,8%) і борошно пшеничне (-1%).

Якщо порівнювати з березнем, то у квітні найбільше знизилися ціни на буряки (-9,9 %), яйця (-8,4 %) та гречану крупу (-4,2 %). А ось лідерами зростання цін на продукти харчування порівняно з груднем 2022 року у квітні стали морква (+96,5%), капуста білокачанна (+83,5%) та цибуля ріпчаста (+72%), додав фахівець.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні різко подорожчали три популярні продукти.