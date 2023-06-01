Мука, яйца, молочка и не только: какие продукты в Украине скоро подешевеют

Как изменились цены на продукты и чего ждать в будущем

На фоне поступления сезонной продукции из нового урожая в Украине ожидается существенное уменьшение цен на некоторые продукты питания.

Об этом рассказал директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко.

Со ссылкой на прогнозы ученых учреждения он отметил, что в ближайшее время в Украине цены упадут на продукты овощной группы, муку, крупу, яйца и молочные продукты.

Лупенко также рассказал о том, как изменились цены на продукты в апреле, сравнив их с ценами декабря 2022 года. Так, стоимость гречки упала на 19,9%, а свёкла подешевела на 20%.

"Это наиболее существенное снижение среди 33 наименований продуктов питания, помесячную динамику потребительских цен на которые отслеживает Госстат Украины", — уточнил он.

Также он обратил снижения цен за указанный период на крупы пшеничные (-7%), яйца (-6,9%), рис (-4,9%), ячневые (-3,3%) и манные (-2,9%) крупы. Немногим меньше подешевело сало (-2,3%), масло подсолнечное (-1,8%) и мука пшеничная (-1%).

Если сравнивать с мартом, то в апреле наиболее снизились цены на свеклу (-9,9 %), яйца (-8,4 %) и гречневую крупу (-4,2 %). А вот лидерами роста цен на продукты питания в сравнении с декабрем 2022 в апреле стали морковь (+96,5%), капуста белокочанная (+83,5%) и лук репчатый (+72%), добавил специалист.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине резко подорожали три популярных продукта.