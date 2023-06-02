Майже на 50 гривень: ТОП-5 продуктів, які подешевшали в Україні у червні

Найбільше ціни змінилися на рибу

В Україні продовжують дешевшати продукти, і в перші дні червня у великих українських супермаркетах помітно знизилася вартість деяких із них. Зокрема йдеться про свинину, огірки, рибу, полуницю і курячі яйця. "Телеграф" розповідає, які цінники нині на ці продукти.

За даними порталу Мінфін, найбільше в період з травня по червень змінилися ціни на рибу та полуницю. Різниця в ціні в першому випадку — майже 60 гривень, а в другому — близько 30. Решта продуктів впала в ціні близько 10-15 гривень.

Ціни на свинину в українських супермаркетах

Свиняча лопатка у червні коштуватиме покупцям 179,82 грн за кілограм, а у травні цей продукт продавали по 186,67.

Свиняча грудинка також стала дешевшою на початку літа. Цінник змінився з 184,28 до 183,86.

Ціни на огірки в українських супермаркетах

Огірки у червні коштують у середньому 94,99 грн, що на 7,92 менше, ніж у травні.

Гладкі огірки подешевшали близько 10 гривень і зараз їх можна придбати за ціною 88,53.

Довгоплідні огірки подешевшали на кілька гривень, а середня їхня вартість зараз — 78,99.

Колючі огірки зараз стоять у супермаркетах 99,90, а у травні – 107,57.

Короткоплідні огірки змінилися в ціні з 90,17 до 81,70.

Тепличні огірки зараз продають по 79,90, а місяцем раніше вони коштували 82,43.

Огірки Естафета — цінник на ці огірки став нижчим на понад 25 гривень на місяць і зараз їх продають по 107,75.

Ціни на рибу в українських супермаркетах

Першого місяця літа в супермаркетах значно подешевшав живий короп. Наразі середня вартість риби становить 139 грн, а у травні ціна на коропа становила 185,82. Таким чином, різниця у ціні за місяць склала 47,82.

Ціни на полуницю в українських супермаркетах

Полуниця у період із травня по червень подешевшала більш ніж на 30 гривень. Нині кілограм у середньому продають за ціною 102,35. Місяцем раніше її можна було придбати за 133,24.

Ціни на курячі яйця в українських супермаркетах

Десяток курячих яєць "Ясенсвіт" подешевшав на 8 гривень за цей місяць і зараз коштує 58,45. Водночас яйця "Квочка" (10 шт) впали в ціні з 60,53 до 56,75.

Упаковка яєць (18 шт) подешевшала на п’ять гривень і зараз коштує 109,23.

Також у червні подешевшали з 192,37 до 179,30 грн курячі яйця Ясенсвіт (30 шт).

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