Почти на 50 гривен: ТОП-5 продуктов, которые подешевели в Украине в июне
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Больше всего цены изменились на рыбу
В Украине продолжают дешеветь продукты, и в первые дни июня в крупных украинских супермаркетах заметно снизилась стоимость некоторых из них. В частности речь идет о свинине, огурцах, рыбе, клубнике и куриных яйцах. "Телеграф" рассказывает, какие ценники сейчас на эти продукты.
По данным портала Минфин, больше всего в период с мая по июнь изменились цены на рыбу и клубнику. Разница в цене в первом случае — практически 60 гривен, а во втором — около 30. Остальная часть продуктов упала в цене в пределах 10-15 гривен.
Цены на свинину в украинских супермаркетах
Свиная лопатка в июне обойдется покупателям в 179,82 грн за килограмм, а в мае этот продукт продавали по 186,67.
Свиная грудинка также стала дешевле в начале лета. Ценник изменился со 184,28 до 183,86.
Цены на огурцы в украинских супермаркетах
Огурцы в июне стоят в среднем 94,99 грн, что на 7,92 меньше, нежели в мае.
Гладкие огурцы подешевели в пределах 10 гривен и сейчас их можно приобрести по цене 88,53.
Длинноплодные огурцы подешевели на несколько гривен, а средняя их стоимость сейчас — 78,99.
Колючие огурцы сейчас стоят в супермаркетах 99,90, а в мае — 107,57.
Короткоплодгые огурцы изменились в цене с 90,17 до 81,70.
Тепличные огурцы сейчас продают по 79,90, а месяцем ранее они стоили 82,43.
Огурцы Эстафета — ценник на эти огурцы стал ниже более чем на 25 гривен за месяц и сейчас их продают по 107,75.
Цены на рыбу в украинских супермаркетах
В первый месяц лета в супермаркетах значительно подешевел живой карп. Сейчас средняя стоимость рыбы составляет 139 грн, а в мае цена на карпа составляла 185,82. Таким образом, разница в цене за месяц составила 47,82.
Цены на клубнику в украинских супермаркетах
Клубника в период с мая по июнь подешевела более чем на 30 гривен. Сейчас килограмм в среднем продают по цене 102,35. Месяцем ранее ее можно было приобрести по 133,24.
Цены на куриные яйца в украинских супермаркетах
Десяток куриных яиц "Ясенсвит" подешевел на 8 гривен за этот месяц и сейчас стоит 58,45. В то же время яйца "Квочка" (10 шт) упали в цене с 60,53 до 56,75.
Упаковка яиц (18 шт) подешевела на пять гривен и сейчас стоит 109,23.
Также в июне подешевели со 192,37 до 179,30 грн куриные яйца Ясенсвит (30 шт).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на черешню в Украине бьют рекорды. Экономист Олег Пендзин объяснил, почему на рынках в магазинах цены такая космическая стоимость и когда черешня начнет дешеветь.