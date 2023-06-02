Почти на 50 гривен: ТОП-5 продуктов, которые подешевели в Украине в июне

Больше всего цены изменились на рыбу

В Украине продолжают дешеветь продукты, и в первые дни июня в крупных украинских супермаркетах заметно снизилась стоимость некоторых из них. В частности речь идет о свинине, огурцах, рыбе, клубнике и куриных яйцах. "Телеграф" рассказывает, какие ценники сейчас на эти продукты.

По данным портала Минфин, больше всего в период с мая по июнь изменились цены на рыбу и клубнику. Разница в цене в первом случае — практически 60 гривен, а во втором — около 30. Остальная часть продуктов упала в цене в пределах 10-15 гривен.

Цены на свинину в украинских супермаркетах

Свиная лопатка в июне обойдется покупателям в 179,82 грн за килограмм, а в мае этот продукт продавали по 186,67.

Свиная грудинка также стала дешевле в начале лета. Ценник изменился со 184,28 до 183,86.

Цены на огурцы в украинских супермаркетах

Огурцы в июне стоят в среднем 94,99 грн, что на 7,92 меньше, нежели в мае.

Гладкие огурцы подешевели в пределах 10 гривен и сейчас их можно приобрести по цене 88,53.

Длинноплодные огурцы подешевели на несколько гривен, а средняя их стоимость сейчас — 78,99.

Колючие огурцы сейчас стоят в супермаркетах 99,90, а в мае — 107,57.

Короткоплодгые огурцы изменились в цене с 90,17 до 81,70.

Тепличные огурцы сейчас продают по 79,90, а месяцем ранее они стоили 82,43.

Огурцы Эстафета — ценник на эти огурцы стал ниже более чем на 25 гривен за месяц и сейчас их продают по 107,75.

Цены на рыбу в украинских супермаркетах

В первый месяц лета в супермаркетах значительно подешевел живой карп. Сейчас средняя стоимость рыбы составляет 139 грн, а в мае цена на карпа составляла 185,82. Таким образом, разница в цене за месяц составила 47,82.

Цены на клубнику в украинских супермаркетах

Клубника в период с мая по июнь подешевела более чем на 30 гривен. Сейчас килограмм в среднем продают по цене 102,35. Месяцем ранее ее можно было приобрести по 133,24.

Цены на куриные яйца в украинских супермаркетах

Десяток куриных яиц "Ясенсвит" подешевел на 8 гривен за этот месяц и сейчас стоит 58,45. В то же время яйца "Квочка" (10 шт) упали в цене с 60,53 до 56,75.

Упаковка яиц (18 шт) подешевела на пять гривен и сейчас стоит 109,23.

Также в июне подешевели со 192,37 до 179,30 грн куриные яйца Ясенсвит (30 шт).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что цены на черешню в Украине бьют рекорды. Экономист Олег Пендзин объяснил, почему на рынках в магазинах цены такая космическая стоимость и когда черешня начнет дешеветь.