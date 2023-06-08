В Україні дешевшає популярний продукт, але радіти рано

В Україні подешевшало молоко, але незабаром ціни повернуться на колишній рівень

В Україні за підсумками травня пропозиція молока все ще перевищувала попит. У зв’язку з надлишком молока відбулося і зниження його вартості.

Про це повідомила керівниця проекту "Оптовий збут молока" Олена Жупінас, пише milkUa.

За її словами, наприкінці травня молоко подешевшало на 60 копійок, якщо порівнювати з кінцем травня. У середньому, зниження цін відбулося на 5 відсотків за останні два місяці.

"Якщо проаналізувати динаміку цін у ЄС, то за період з 1 січня по 1 квітня там сировина подешевшала на 16%. Спостерігається подальше зниження цін на молоко. Це пов’язано з великими залишками молочної продукції в Україні на складах, зменшенням експорту та падінням споживання всередині країни ", — каже фахівець.

При цьому вона прогнозує, що в другій половині червня та на початку липня ситуація може змінитися і ціни на молоко знову повернутися до звичних позначок.

Жупінас звернула увагу на той факт, що на вартість даного продукту впливає сезонність. Наприкінці весни та влітку 30% молока на переробку надходить від населення, але незабаром такі постачання почнуть падати, а заводи почнуть піднімати закупівельні ціни.

"Ще одним дуже важливим фактором є логістика… Заводи із західних областей везуть продукцію до північних та центральних регіонів, а з півдня — на захід. Все це логістичні витрати – вони досягають у середньому 90 коп/кг молока. На жаль, змінити ситуацію неможливо", — завершила вона.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що буде із цінами на продукти у червні.