"Золота" черешня: коли в Україні почнуть падати космічні ціни на ягоду

Влітку вартість популярної ягоди значно впаде

Ціни на черешню, які у травні перевалили за 1000 гривень за кілограм, цього року побили усі рекорди, проте вже у червні такої космічної вартості не буде. Згідно з прогнозами, цінник на популярну ягоду значно знизиться і перебуватиме у межах 100 гривень.

Про це розповіла завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Інна Сало, пише 24 канал.

Так, одним із визначальних факторів, які не дозволяють цінам на черешню "розігнатися", — сильний вплив на ринку господарств населення. Вони продукують майже 90% полуниці (в середньому до 55 тисяч тонн) та 95% черешні (близько 60 тисяч тонн).

"Частина продукції останні використовуються для продажу. Що позитивно вплине на формування загальної ринкової пропозиції та формування цін", — сказала Інна Сало.

Згідно з прогнозами Інституту аграрної економіки, у червні кілограм черешні коштуватиме близько 100 гривень. Менших цінників не варто очікувати. Головна причина тому – війна.

"Через тимчасову окупацію південних регіонів пропозиція буде нижчою, що не сприяє зниженню цін", — пояснила завідувачка.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує малина та полуниця у супермаркетах. Ціни на малину побили всі рекорди, оскільки кілограм цієї популярної ягоди продавали більш як за 2 тисячі гривень.