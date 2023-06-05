"Золотая" черешня: когда в Украине начнут падать космические цены на ягоду

Летом стоимость популярной ягоды значительно упадет

Цены на черешню, которые в мае перевалили за 1000 гривен за килограмм, в этом году побили все рекорды, однако уже в июне такой космической стоимости не будет. Согласно прогнозам, ценник на популярную ягоду значительно снизиться и будет находиться в пределах 100 гривен.

Об этом рассказала заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики Инна Сало, пишет 24 канал.

Так, одним из определяющих факторов, не позволяющих ценам на черешню "разогнаться" — мощное влияние на рынке хозяйств населения. Они продуцируют почти 90% клубники (в среднем до 55 тысяч тонн) и 95% черешни (около 60 тысяч тонн).

"Часть продукции последние используются для продажи. Что положительно повлияет на формирование общего рыночного предложения и формирование цен", — сказала Инна Сало.

Согласно прогнозам Института аграрной экономики, в июне килограмм черешни будет стоить в пределах 100 гривен. Меньших ценников ожидать не стоит. Главная причина тому — война.

"Из-за временной оккупации южных регионов предложение будет ниже, что не способствует снижению цен", — объяснила заведующая.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько стоит малина и клубника в супермаркетах. Цены на малину побили все рекорды, поскольку килограмм этой популярной ягоды продавали более чем за 2 тысячи гривен.