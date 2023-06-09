Каховская катастрофа ударит по аграриям трех областей: кто пострадает больше всего

Ситуация осложняется тем, что для этого региона характерна нехватка осадков и пылевые бури, которые высушивают землю и уносят плодородную почву

Подрыв Каховской ГЭС россиянами имеет катастрофические последствия для сельского хозяйства трех областей Украины — Херсонской, Запорожской и Днепропетровской.

Об этом "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

"Из-за отсутствия воды в Северо-Крымском и Каховском каналах после деоккупации аграрии не смогут пользоваться оросительными системами. В результате мы теряем возможность выращивать около 4 млн. тонн зерновых, что составляет примерно 14% от общего экспорта Украины и более 1,5 млрд. долларов валютной выручки, которую мы могли бы получить от реализации тех зерновых, которые выращивали аграрии", — пояснил он.

Марчук добавил, что ситуация осложняется тем, что для этого региона характерна нехватка осадков и пылевые бури, которые высушивают землю и уносят плодородную почву. По прогнозам ученых, в сочетании с катастрофой на ГЭС это может постепенно приводить к опустыниванию региона.

При этом, последствия коснутся не только Херсонщины.

"Это приведет к потере возможности полива более 500 тысяч гектаров земли, который осуществлялся через эти каналы. В Херсонской области они обеспечивали 94% поливных систем, в Запорожском направлении – 74%, в Днепропетровской области около 30%", — уточнил он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": "Вернемся на выжженную землю": аграрии о последствиях подрыва Каховской ГЭС