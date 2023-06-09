"Вернемся на выжженную землю": аграрии о последствиях подрыва Каховской ГЭС

На восстановление плодородия почвы на Херсонщине могут уйти годы

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами стал самой масштабной экологической катастрофой в Европе за последние десятилетия. Кроме затопления более тысячи жилых домов и разрушения критической инфраструктуры, теракт привел к массовой гибели животных и мору рыбы, ущерб от которого уже сейчас оценивается почти в 8 млн гривен.

Но наибольший ущерб совершенный россией экоцид нанесет аграрному сектору Украины. Сначала большая вода затопила местные фермы, сады и поля, а затем оставит без увлажнения тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий сразу в нескольких областях.

Когда Украина почувствует на себе последствия затопления Херсонщины, и о каких масштабах потерь для сельского хозяйства может идти речь, "Телеграфу" рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

– О каких потерях для аграриев можно говорить уже сейчас?

– Из-за отсутствия воды в Северо-Крымском и Каховском каналах после деоккупации аграрии не смогут пользоваться оросительными системами. В результате мы теряем возможность выращивать около 4 млн. тонн зерновых, что составляет примерно 14% от общего экспорта Украины и более 1,5 млрд. долларов валютной выручки, которую мы могли бы получить от реализации тех зерновых, которые выращивали аграрии.

Кроме того, для этого региона характерна нехватка осадков и пылевые бури, которые высушивают землю и уносят плодородную почву. По прогнозам ученых, в сочетании с катастрофой на ГЭС это может постепенно приводить к опустыниванию региона.

– Последствия коснутся не только Херсонщины?

– Конечно. Это приведет к потере возможности полива более 500 тысяч гектаров земли, который осуществлялся через эти каналы. В Херсонской области они обеспечивали 94% поливных систем, в Запорожском направлении – 74%, в Днепропетровской области около 30%.

– Сколько времени может потребоваться, чтобы восстановить поля?

– Это сейчас никто не возьмется прогнозировать, ведь нам неизвестен масштаб разрушений и у нас нет доступа к этим территориям. Одно можно сказать наверняка: без Каховской ГЭС заниматься сельским хозяйством в этом регионе будет невозможно.

– Когда мы начнем ощущать на себе последствия аграрного кризиса?

– Мы уже их ощущаем. Эти территории находятся в оккупации больше года. Все это время у нас нет возможности пользоваться продукцией, выращенной там, и экспортировать ее, ведь урожай похищает россия.

Сейчас мы можем прогнозировать кризистность послевоенной ситуации, сравнивая ее с довоенными показателями. Пока регионы под оккупацией, у нас будут те же показатели, что мы имели в течение последних 15 месяцев.

После деоккупации ситуация будет очень сложная, ведь мало просто вернуть землю, ее нужно восстановить. Если бы после освобождения этих территорий мы получили функционирующую систему, в которой все работает на довоенном уровне, восстановить показатели можно было бы через несколько лет. Однако мы вернемся фактически на выжженную землю.

– А как насчет освобожденной части Херсонщины?

– Правая часть Херсонской области не специализировалась на выращивании овощей, поэтому серьезного влияния на общие показатели урожайности не будет.

Что же касается зерновых групп, следует понимать, что после деоккупации мы сталкиваемся с проблемой минирования территорий, что делает невозможными работы на полях. На освобожденных угодьях Херсонщины заминировано более 400 тысяч гектаров земли, разминировать пока удалось около 50 тысяч гектаров. Поэтому урожай из этого региона не влияет на валовой сбор зерновых и масличных культур по территории Украины.

То же касается и Левобережья Херсонщины, а также Харьковской и Николаевской областей. Кроме проблем с водой из-за подрыва ГЭС, они будут еще и массово заминированы.

Мы уже несем очень большие потери из-за невозможности проведения весенней посевной кампании. Рассчитывать на существенное разминирование до осенней посевной вряд ли можно, ведь для этого нам не хватает ни саперов, ни техники, ни финансов. Без помощи международных партнеров это быстро сделать не удастся.

– Какая ситуация с обеспеченностью агропродукцией по состоянию на данный момент?

– У внутреннего производителя всегда был дефицит, особенно в зимние периоды. Мы становились импорто-зависимыми из-за нехватки систем хранения. С началом полномасштабной войны проблема обострилась.

В то же время, в течение прошлого года значительная часть производителей начала переквалифицировать свои производства на выращивание овощей, поэтому в принципе в сезон открытой почвы продукции будет достаточно для того спроса, который существует внутри Украины. Кроме того, он будет дополнительно подкреплен импортом, поэтому дефицита на полках магазинов и рынках точно не ощутим.