В Украине существенно подешевеют овощи и фрукты: когда ждать обвал цен

В ближайшее время дешеветь будут овощи и фрукты

Рекордно высокие цены на овощи, которые установились весной 2023 года, постепенно будут уменьшаться, но не на долго. Эксперты прогнозируют существенное подешевение продуктов уже в ближайшие три месяца.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на прогноз экономического эксперта Олега Пендзина.

По мнению Пендзина, овощи и фрукты будут дешеветь в ближайшие три месяца. Он отметил, что стоимость борщевого набора также станет ниже, ведь нынешнее подорожание является традиционным сезонным фактором. Согласно прогнозу эксперта, уже в середине июня украинцы могут увидеть снижение цен на овощи и фрукты.

"Мы уже с вами видим, что на борщевой набор, овощи, фрукты, которые выращиваются на нашей территории, цены уже начали падать. Мы реально ожидаем, что где-то в середине июня цены на весь спектр овощей/фруктов будут намного ниже, чем месяц назад", — считает он.

Пендзин добавил, что цены на овощи и фрукты снижаются до середины или конца сентября в зависимости от сезона, а вот после сбора урожая идет постепенный рост их стоимости.

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