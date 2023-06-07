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В Україні суттєво подешевшають овочі та фрукти: коли чекати на обвал цін

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Автор
В Україні подешевшають овочі Новина оновлена 07 червня 2023, 11:51
В Україні подешевшають овочі. Фото Pixabay

Найближчим часом дешевшатимуть овочі та фрукти

Рекордно високі ціни на овочі, які встановилися навесні 2023 року, поступово зменшуватимуться, але не на довго. Експерти прогнозують суттєве здешевлення продуктів вже в найближчі три місяці.

Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на прогноз економічного експерта Олега Пендзіна.

На думку Пендзіна, овочі та фрукти дешевшатимуть у найближчі три місяці. Він зазначив, що вартість борщового набору також стане нижчою, адже нинішнє подорожчання є традиційним сезонним чинником. За прогнозом експерта, вже в середині червня українці можуть побачити зниження цін на овочі та фрукти.

"Ми вже з вами бачимо, що на борщовий набір, овочі, фрукти, які вирощуються на нашій території, ціни вже почали падати. Ми реально очікуємо, що десь у середині червня ціни на весь спектр овочів/фруктів будуть набагато нижчими, ніж місяць тому", — вважає він.

Пензін додав, що ціни на овочі та фрукти знижуються до середини або кінця вересня залежно від сезону, а ось після збирання врожаю йде поступове зростання їхньої вартості.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні почнуть падати космічні ціни на черешню.

Також ми повідомляли, що до літа в Україні злетіли ціни на м’ясо.

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#Україна #Ціни #Прогноз