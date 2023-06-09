"Хотели пугать": СБУ опубликовала доказательства причастности россиян к подрыву Каховской ГЭС (видео)

Перехват СБУ подтверждает, что Каховскую ГЭС взорвала диверсионная группа оккупантов. россия хотела шантажировать Украину подрывом дамбы и устроили техногенную катастрофу на юге нашего государства.

Об этом оккупанты рассказывают друг другу в телефонном разговоре, который удалось перехватить СБУ.

"Там не они (украинская сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – говорит российский военный.

Он также рассказал о последствиях взрыва, которые пытаются скрыть в россии: повышение уровня воды, затопление территорий и разрушения.

Напомним, россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС в ночь на 6 июня. Вода хлынула на огромные территории, затопив множество населенных пунктов, в том числе часть Херсона. Людей эвакуируют.

По предварительным данным, всего подтоплено 32 населенных пункта и 3 625 домов на правом берегу г. Днепр. По состоянию на утро 9 июня с подтопленных территорий были эвакуированы 2 тыс. 336 человек (из них 120 детей).

На четвертый день после катастрофы, 9 июня, количество воды на Херсонщине наконец-то начало уменьшаться. По данным замглавы ОВА Ольги Малярчук, за последние сутки уровень воды снизился на 13 сантиметров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, к каким страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям приведет подрыв Каховской ГЭС.