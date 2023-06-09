Зверство, отбирающее дар речи: Грета Тунберг хочет наказания для рф за подрыв Каховской ГЭС

Грета Тунберг заявила, что готова давить на соответствующие организации и хочет знать, чем еще она может помочь Украине

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что подрыв россиянами Каховской ГЭС является экоцидом и россия должна быть наказана за свои действия. Она также назвала неспровоцированным вторжение рф в Украину.

Об этом Грета Тунберг написала в Twitter.

"Этот экоцид как продолжение неспровоцированного полномасштабного вторжения россии в Украину является еще одним зверством, которое отбирает дар речи у мира. Наши взгляды снова направлены на россию, которая должна понести ответственность за свои преступления", — сказано в ее твите.

Публикации предшествовала встреча президента Украины Владимира Зеленского в формате видеоконференции с представителями более 60 мировых политических и общественных деятелей, а также экспертов в области защиты экологии и окружающей среды, среди которых была и Грета Тунберг.

Президент рассказал о страшных последствиях преступления рф и сообщил о создании международной рабочей группы, которая будет заниматься консолидацией усилий всего мира для привлечения рф к ответственности за экоцид в Украине. Зеленский подчеркнул, что за катастрофу на Каховской ГЭС ответственность несет лично президент россии владимир путин.

Он перечислил последствия уничтожения дамбы — затоплены хранилища топлива, склады с химикатами, удобрениями, могильники животных, в том числе и два "сибирских захоронения", находящихся на временно оккупированной территории.

Затоплено более 50 тысяч гектаров лесов, как минимум половина из них погибнет. Десятки тысяч птиц и не менее 20 тысяч диких животных под угрозой гибели. Фактически, Каховское водохранилище превращено в большую могилу для миллионов живых существ.

Зеленский напомнил, что Украина еще в прошлом году предупреждала о минировании оккупантами дамбы и других сооружений станции. Он добавил, что российские войска обстреливают районы, где идет эвакуация: очевидно, что именно россия заинтересована в катастрофе.

"Пожалуйста, распространяйте правду об этом российском экоциде. Пожалуйста, призывайте лидеров, государства и международные организации действовать. Не случайно в предложенной нами формуле мира один из ключевых пунктов – это противодействие экоциду. Давайте вместе сделаем так, чтобы других экоцидов больше просто не было", — обратился президент к участникам встречи.

Грета Тунберг выразила соболезнования украинцам в связи с агрессией россии в целом и экологической катастрофой из-за подрыва Каховской ГЭС. Она заявила, что готова давить на соответствующие организации и хочет знать, чем еще она может помочь.

Как сообщал "Телеграф", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что подрыв Каховской ГЭС станет причиной для привлечения к ответственности многих россиян – как отдавших преступный приказ, так и тех, кто его выполнял.