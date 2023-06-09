За решеткой окажутся в том числе и исполнители: Данилов об ответственности рф за подрыв Каховской ГЭС

Совершенное кремлем преступление сравнимо с применением тактического ядерного оружия

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что подрыв Каховской ГЭС станет причиной для привлечения к ответственности многих россиян – как отдавших преступный приказ, так и тех, кто его выполнял.

Об этом он сказал в интервью Украинскому Радио.

"Такие решения принимаются только в кремле, и только путиным. Это событие подпадает под действие международного права и приравнивается к атаке на объекты критической инфраструктуры. И этот вопрос должен рассмотреть Международный уголовный суд. Это вопрос, сравнимый с применением тактического ядерного оружия", — уверен секретарь Совбеза.

В свое время, по словам Данилова, все эти тонкости были прописаны Нидерландами, также приняты соответствующие нормативно-правовые документы.

"Разрушение дамбы как раз подпадает под эти преступления. И поэтому такое указание мог давать только путин. Кроме путина, россией сегодня никто не управляет. Там единоличный тоталитарный режим. И за все, что происходит, отвечает непосредственный этот человек", — считает Алексей Данилов.

Последствия за совершенное преступление, заверил чиновник, будут для нашей страны страшными, но для россиян они будут просто катастрофическими.

"Потому что они за все это будут отвечать. И те люди в кремле, которые давали указание срывать дамбу, будут нести за это ответственность. И в том числе и исполнители", — убежден глава СНБО.

Как известно, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и дамбу, которые станцию невозможно восстановить. Кроме того, подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и деревни, началась эвакуация. В результате подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский, комментируя этот акт вандализма, заявил, что российские террористы разрушением дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждают всему миру, что их нужно выгнать из каждого уголка украинской земли.