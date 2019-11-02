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Будут сотрудничать: Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг

Будут сотрудничать: Леонардо Ди Каприо встретился с Гретой Тунберг
10:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Шведская школьница доказала, что активная позиция и преданность своему делу может обеспечить не только знаменитость, но и поддержку известных звезд.

Звезда фильмов "Титаник", "Волк с Уолл-стрит", "Однажды в Голливуде" и многих других, Леонардо Ди Каприо, пригласил Грету Тунберг на встречу, где они договорились о сотрудничестве в экологическом направлении.

Один из самых популярных голливудских актеров Леонардо Ди Каприо опубликовал фото с эко-активисткой, которая поразила своим выступлением в ООН, Гретой Тунберг на своей странице в Инстаграме.

Как известно, голливудская звезда уже много лет занимается благотворительностью в пользу экологии, в частности, на сохранение природы и вымирающих видов животных, а также на защиту окружающей среды. К примеру, в конце августа Леонардо Ди Каприо заявил, что пожертвует 5 миллионов долларов на тушение пожара в Амазонии. 

А на днях известный актер встретился с 16-летней активисткой Гретой Тунберг, которая, как никто, готова поддержать его во всех экологических начинаниях.

 
 
 
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Публикация от (@leonardodicaprio)

"Не часто в мировой истории голос одного человека бывает услышан, но Грета стала лидером своего времени. Время рассудит нас за то, что мы делаем сегодня для того, чтобы будущие поколения смогли наслаждаться пригодной для жизни планетой. Надеюсь, послание Греты станет сигналом для мировых лидеров о том, что время бездействия закончилось", – написал Леонардо Ди Каприо на своей странице.

Также он добавил, что благодаря Грете Тунберг и таким молодым активистам, как она, он верит в то, что экологическое будущее в надежных руках. Актер даже заявил, что для него было честью провести время с юной шведкой и они договорились поддерживать друг друга в их общем деле для того, чтобы обеспечить нашей планете чистую жизнь.

Кто такая Грета Тунберг?

Грета Турнберг – шведская школьница, которая родилась 3 января 2003 года. Однако, несмотря на свой юный возраст, ее имя слышали едва ли не в каждом уголке планеты. 16-летняя девочка активно выступает за остановку глобального потепления, а также против изменения климата.

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Наибольшую известность она получила в августе 2018 года, когда устроила забастовку на ступенях здания парламента Швеции, а в ноябре 2018 года она уже выступала на TEDxStockholm. В января 2019 года Грету пригласили на экологический форум в Давосе, в Швейцарии, а в сентябре 2019 года она выступила с громким речью в ООН.

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Знаменитости, Звезды, Титаник, Леонардо ди Каприо, Активистка, Грета Тунберг, 16-летняя шведская школьница, Экоактивистка.
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