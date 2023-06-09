Звірство, що відбирає дар мови: Грета Тунберг хоче покарання для рф за підрив Каховської ГЕС

Грета Тунберг заявила, що готова тиснути на відповідні організації та хоче знати, чим ще вона може допомогти Україні

Відома шведська екоактивістка Грета Тунберг заявила, що підрив росіянами Каховської ГЕС є екоцидом, і росія має бути покарана за свої дії. Вона також назвала непровокованим вторгнення рф в Україну.

Про це Грета Тунберг написала у Twitter.

"Цей екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення росії в Україну є ще одним звірством, яке відбирає дар мови у світу. Наші погляди знову спрямовані на росію, яка має понести відповідальність за свої злочини", — сказано у її твіті.

Публікації передувала зустріч президента України Володимира Зеленського у форматі відеоконференції з представниками понад 60 світових політичних та громадських діячів, а також експертів у галузі захисту екології та довкілля, серед яких була і Грета Тунберг.

Президент розповів про страшні наслідки злочину рф та повідомив про створення міжнародної робочої групи, яка займатиметься консолідацією зусиль усього світу для притягнення росії до відповідальності за екоцид в Україні. Зеленський наголосив, що за катастрофу на Каховській ГЕС відповідальність несе особисто президент росії володимир путін.

Він перерахував наслідки знищення дамби — затоплено сховища палива, склади з хімікатами, добривами, могильники тварин, у тому числі й два "сибірські поховання", що знаходяться на тимчасово окупованій території.

Затоплено понад 50 тисяч гектарів лісів, щонайменше половина з них загине. Десятки тисяч птахів та не менше 20 тисяч диких тварин під загрозою загибелі. Фактично, Каховське водосховище перетворено на велику могилу для мільйонів живих істот.

Зеленський нагадав, що Україна ще минулого року попереджала про мінування окупантами греблі та інших споруд станції. Він додав, що російські війська обстрілюють райони, де триває евакуація: очевидно, що саме Росія зацікавлена у катастрофі.

"Будь ласка, поширюйте правду про цей російський екоцид. Будь ласка, закликайте лідерів, держави та міжнародні організації діяти. Не випадково у запропонованій нами формулі світу один із ключових пунктів – це протидія екоциду. Давайте разом зробимо так, щоб інших екоцидів більше просто не було", – звернувся президент до учасників зустрічі.

Грета Тунберг висловила співчуття українцям у зв’язку з агресією росії загалом та екологічною катастрофою через підрив Каховської ГЕС. Вона заявила, що готова тиснути на відповідні організації та хоче знати, чим ще вона може допомогти.

Як повідомляв "Телеграф", секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що підрив Каховської ГЕС стане причиною для притягнення до відповідальності багатьох росіян — як тих, хто віддав злочинний наказ, так і тих, хто його виконував.