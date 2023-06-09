За гратами опиняться в тому числі і виконавці: Данілов про відповідальність рф за підрив Каховської ГЕС

Скоєний кремлем злочин можна порівняти із застосуванням тактичної ядерної зброї

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що підрив Каховської ГЕС стане причиною для притягнення до відповідальності багатьох росіян – як тих, хто віддав злочинний наказ, так і тих, хто його виконував.

Про це він сказав в інтерв’ю Українському Радіо.

"Такі рішення ухвалюються тільки в кремлі, і тільки путіним. Ця подія підпадає під дію міжнародного права і прирівнюється до атаки на об'єкти критичної інфраструктури. І це питання має розглянути Міжнародний кримінальний суд. Це питання, порівнюване з застосуванням тактичної ядерної зброї", — певен секретар Радбезу.

Свого часу, за словами Данілова, всі ці тонкощі були прописані Нідерландами, також були ухвалені відповідні нормативно-правові документи.

"Руйнація дамби саме підпадає під ці злочини. І тому таку вказівку міг давати тільки путін. Крім путіна, росією сьогодні ніхто не управляє. Там одноосібний тоталітарний режим. І за все, що відбувається, відповідає безпосередньо ця людина", — вважає Олексій Данілов.

Наслідки за скоєний злочин, запевнив чиновник, будуть для нашої країни страшними, але для росіян вони будуть просто катастрофічні.

"Тому що вони за все це будуть відповідати. І ті люди в кремлі, які давали вказівку зривати дамбу, будуть нести за це відповідальність. І в тому числі і виконавці", — переконаний очільник РНБО.

Як відомо, у ніч на 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, зруйнувавши машинну залу і греблю, які станцію неможливо відновити. Крім того, підрив Каховської ГЕС спричинив екологічну катастрофу. Вода з водосховища почала затоплювати міста й села, почалася евакуація. Внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС почалися проблеми з подачею води в Кривому Розі, Марганці та Нікополі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей акт вандалізму, заявив, що російські терористи руйнуванням дамби Каховської ГЕС лише підтверджують для всього світу, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі.