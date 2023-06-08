Як Захід покарає росію за підрив Каховської ГЕС: названо два ймовірні кроки

Арсенал засобів хоч і не надто багатий, але все ж таки він є

Підрив Каховської ГЕС, який здійснили російські окупанти, не пройде безслідно для Росії. У відповідь на цей злочин Захід, ймовірно, може вжити відразу кілька дій зі свого боку. Мова про якнайшвидше реагування на потреби України та посилення санкцій проти країни-агресора.

Про це "Телеграфу" розповіли ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко та перший заступник міністра закордонних справ України (2007-2009) Володимир Хандогій.

Експерти зазначають, що арсенал цих засобів хоч і не надто багатий, але все ж таки він є.

"Думаю, що буде якнайшвидше реагування на потреби України в тих чи інших видах озброєння. "Червоні" лінії поступово відступають. Нам уже дають танки, далекобійні снаряди, винищувачі. По-друге, в арсеналі Заходу все ж таки залишаються санкції й додаткових санкцій можна очікувати ", — вважає Хандогій.

Водночас Володимир Огризко додав, що Україна має вимагати від союзників одразу кілька речей.

"Ми повинні вимагати від наших західних партнерів двох речей: ще більшої, ще більш активної підтримки у сфері озброєння, і друге це те, щоб усі щілини економічних санкцій були закриті наглухо, і продовжено роботу щодо ще більшого задушення російської економіки", — сказав він.

Повний текст читайте у матеріалі на нашому сайті: Чекають на ядерну хмару? Чому Захід не реагує на теракт Росії на Каховській ГЕС? .

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що коментувати катастрофу з Каховською ГЕС узявся самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Слідом за росією він почав звинувачувати в Україні.