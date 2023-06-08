Как Запад накажет россию за подрыв Каховской ГЭС: названы два вероятных шага

Арсенал средств хоть и не слишком богат, но все же он есть

Подрыв Каховской ГЭС, который совершили российские оккупанты, не пройдет бесследно для россии. В ответ на это преступление Запад, вероятно, может предпринять сразу несколько действий со своей стороны. Речь о скорейшем реагировании на нужды Украины и усилении санкций против страны-агрессора.

Об этом "Телеграфу" рассказали экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и первый заместитель министра иностранных дел Украины (2007-2009) Владимир Хандогий.

Эксперты отмечают, что арсенал этих средств хоть и не слишком богат, но все же он есть.

"Думаю, что будет скорейшее реагирование на нужды Украины в тех или иных видах вооружения. "Красные" линии постепенно отступают. Нам уже дают танки, дальнобойные снаряды, истребители. Во-вторых, в арсенале Запада все же остаются санкции и дополнительных санкций можно ожидать", — считает Хандогий.

В то же время Владимир Огрызко добавил, что Украина должна требовать от союзников сразу несколько вещей.

"Мы должны требовать от наших западных партнеров двух вещей: еще большей, еще более активной поддержки в сфере вооружения, и второе это то, чтобы все щели экономических санкций были закрыты наглухо, и продолжена работа по еще большему удушению российской экономики", — сказал он.

Полный текст читайте в материале на нашем сайте: Ждут ядерное облако? Почему Запад не реагирует на теракт россии на Каховской ГЭС?.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что комментировать катастрофу с Каховской ГЭС взялся самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко. Вслед за россией он начал обвинять в произошедшем Украину.