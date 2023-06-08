Лукашенко сделал нелепое заявление о подрыве Каховской ГЭС

лукашенко повторил фейки, которые распространяет россия

Кремлевский прихвостень александр лукашенко вслед за своими "старшими братьями" из москвы обвинил в подрыве Каховской ГЭС Украину. Свою версию он аргументировал пословицей.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Так, белорусский диктатор заявил, что Украина якобы осуществила подрыв Каховской ГЭС, потому что "на воре и шапка горит". Дескать, именно нашей стране это было выгодно, чтобы скрыть "потери Украины в контрнаступлении".

"Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня "контрнаступа", где почти две сотни бронемашин было уничтожено и более двух тысяч человек погибли", — говорит лукашенко.

Откуда у беларусского диктатора какие-либо данные о потерях он не объяснил. Но, очевидно, что лукашенко просто повторил фейки, которые распространяет россия. Та, напомним, контрнаступление Украины уже "победила", да еще и с минимальными потерями. А чтобы у россиян не было сомнений в правдивости сказанного, опубликовала видео уничтожения "Леопардов", которые, к слову, оказались тракторами.

Также лукашенко приплел к своей лжи США.

"Обязан отдать им должное. Они сразу сказали: "Мы пока не можем сказать, кто это сделал. Мы должны разобраться". Подумайте, с чего бы это?" — добавил Лукашенко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США назвали виновных в подрыве Каховской ГЭС.

Также мы сообщали, что появились ошеломляющие спутниковые фото левобережья Херсонщины.