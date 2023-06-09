"Хотіли лякати": СБУ опублікувала докази причетності росіян до підриву Каховської ГЕС (відео)

Перехоплення СБУ підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів. росія хотіла шантажувати Україну підривом дамби та влаштували техногенну катастрофу на півдні нашої держави.

Про це окупанти розповідають один одному у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

"Там не они (українська сторона, – прим.) долбанули. Там наша диверсионная группа. Они хотели типа этой дамбой пугать. Пошло не по плану, а больше, чем они планировали", – каже російський військовий.

Він також розповів про наслідки підриву, які намагаються приховати у рф: підвищення рівня води, затоплення територій та руйнування.

Нагадаємо, росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС у ніч проти 6 червня. Вода ринула на величезні території, затопивши безліч населених пунктів, у тому числі частину Херсона. Людей евакуювали.

За попередніми даними, всього підтоплено 32 населені пункти та 3 625 будинків на правому березі м. Дніпро. Станом на ранок 9 червня з підтоплених територій було евакуйовано 2 тис. 336 осіб (з них 120 дітей).

На четвертий день після катастрофи, 9 червня, кількість води на Херсонщині нарешті почала зменшуватися. За даними заступника голови ОВА Ольги Малярчук, за останню добу рівень води знизився на 13 сантиметрів.

Раніше "Телеграф" розповідав, до яких страшних екологічних, економічних та техногенних наслідків призведе підрив Каховської ГЕС.