Води потроху меншає: як Херсонщина переживає четвертий день підтоплення (оновлюється)

Люди продовжують евакуюватися і рятувати тварин

У п'ятницю, 9 червня, кількість води на Херсонщині вперше після підриву Каховської ГЕС нарешті почала зменшуватися. За даними заступниці голови ОВА Ольги Малярчук, за останню добу рівень води знизився на 13 сантиметрів.

Про це чиновниця повідомила в особистому Telegram-каналі. При цьому ситуація в обласному центрі продовжує бути критичною, адже під водою лишається величезна територія. "Телеграф" продовжує слідкувати за розвитком подій.

08:38 Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтвердив, що води в місті стає менше. Актуальний наразі рівень води — 5,38 м.

Наразі відомо про серйозне підтоплення районів Острів та Річпорт. Вода вкрила чимало приватних будинків, "зайшла" у під'їзди багатоповерхівок. По частині Херсону все ще неможливо переміщатися ніяк інакше, аніж на човнах. При цьому люди не полишають рятувальних операцій, витягують людей і тварин із водної пастки, забезпечують їх житлом та речами першої необхідності.

Однак у ОВА закликають волонтерів із інших регіонів не прибувати до Херсону, навіть якщо вони мають власні плавзасоби. Причина — у посиленні обстрілів з боку армії рф. Ворог всіляко намагається нашкодити проведенню евакуації.

Слід зазначити, що знижується рівень води і на Миколаївщині, яка теж частково постраждала через російський теракт на Каховській ГЕС. Як заявив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, із 23 години 8 червня до ранку 9 червня у регіоні зафіксовано спад води на 2 сантиметри. Це досить гарний показник, хоча, звісно, до остаточних подолань наслідків катастрофи ще досить далеко.

Нагадаємо, що на Херсонщині лишаються підтопленими десятки населених пунктів, особливо важка ситуація на окупованій території, де росіяни не проводять жодних евакуаційних дій щодо мирного населення.

Карта підтоплених територій у Херсоні

Карта підтоплених територій на Херсонщині

Раніше "Телеграф" розповідав, що відома екоактивістка Грета Тунберг звинуватила росію в руйнуванні дамби Каховської ГЕС та закликала притягти виконавців до відповідальності.