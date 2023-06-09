Воды понемногу становится меньше: как Херсонщина переживает четвертый день подтопления (обновляется)

Люди продолжают эвакуироваться и спасать животных

В пятницу, 9 июня, количество воды на Херсонщине впервые после подрыва Каховской ГЭС наконец-то начало уменьшаться. По данным замглавы ОВА Ольги Малярчук, за последние сутки уровень воды снизился на 13 сантиметров.

Об этом чиновница сообщила в личном Telegram-канале. При этом ситуация в областном центре продолжает быть критичной, ведь под водой остается огромная территория. Телеграф продолжает следить за развитием событий.

Пока известно о серьезном подтоплении районов Остров и Речпорт. Вода укрыла немало частных домов, "зашла" в подъезды многоэтажек. По части Херсона все еще невозможно перемещаться иначе, чем на лодках. При этом люди не покидают спасательные операции, извлекают людей и животных из водной ловушки, обеспечивают их жильем и вещами первой необходимости.

Однако в ОВА призывают волонтеров из других регионов не прибывать в Херсон, даже если у них есть собственные плавсредства. Причина – в усилении обстрелов со стороны армии рф. Враг всячески пытается навредить проведению эвакуации.

Следует отметить, что снижается уровень воды и в Николаевской области, которая тоже частично пострадала из-за российского теракта на Каховской ГЭС. Как заявил мэр Николаева Александр Сенкевич, с 23 часов 8 июня до утра 9 июня в регионе зафиксирован спад воды на 2 сантиметра. Это достаточно хороший показатель, хотя, конечно, до окончательного преодоления последствий катастрофы еще далеко.

Напомним, что в Херсонской области остаются подтопленными десятки населенных пунктов, особенно тяжелая ситуация на оккупированной территории, где россияне не проводят никаких эвакуационных действий в отношении мирного населения.

Карта подтопленных территорий в Херсоне

Карта подтопленных территорий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известная экоактивистка Грета Тунберг обвинила россия в разрушении дамбы Каховской ГЭС и призвала привлечь исполнителей к ответственности.