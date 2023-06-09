На побережье Одессы принесло мусор после разрушения Каховской дамбы: в море плавают дома и мины (видео)

На побережье Одесской области выносит волнами предметы быта и части боеприпасов

Из-за подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС в Черное море из Днепра попало большое количество мусора и обломков. Вода достигла Одесского залива, принеся с собой фрагменты разрушенных домов, трупы животных, деревья, российские мины и боеприпасы.

Начальник Одесской ОВА обратился к жителям города с призывом воздержаться от прогулок по побережью и по пляжам.

Он подчеркнул, что ситуация в Одесской области полностью контролируется, а все службы работают над ликвидацией последствий очередного преступления россии.

Местные жители публикуют в сети видео последствий катастрофы на Каховской ГЭС — побережье Одесской области выглядит ужасно. В грязной воде плавают крыши домов, мины, мебель и множество мусора.

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А тем временем в других местах, в частности в Балабинском заливе и на Хортице, в связи с обмелением Каховского водохранилища стремительно отступает вода. Местами она ушла на расстояние около 10 метров. Такая же картина наблюдается в Запорожье.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Днепропетровской области из-за падения уровня воды после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС массово гибнет рыба.