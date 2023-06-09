На узбережжя Одеси принесло сміття після руйнування Каховської греблі: у морі плавають будинки та міни (відео)

На узбережжя Одеської області виносить хвилями предмети побуту та частини боєприпасів

Через підрив росіянами греблі Каховської ГЕС у Чорне море з Дніпра потрапила велика кількість сміття та уламків. Вода досягла Одеської затоки, принісши із собою фрагменти зруйнованих будинків, трупи тварин, дерева, російські міни та боєприпаси.

Начальник Одеської ОВА звернувся до жителів міста із закликом утриматися від прогулянок узбережжям та пляжами.

Він наголосив, що ситуація в Одеській області повністю контролюється, а всі служби працюють над ліквідацією наслідків чергового злочину Росії.

Місцеві жителі публікують у мережі відео наслідків катастрофи на Каховській ГЕС – узбережжя Одещини виглядає жахливо. У брудній воді плавають дахи будинків, міни, меблі та безліч сміття.

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А тим часом в інших місцях, зокрема у Балабинській затоці та на Хортиці, у зв’язку з обмілинням Каховського водосховища стрімко відступає вода. Подекуди вона пішла на відстань близько 10 метрів. Така сама картина спостерігається у Запоріжжі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині через падіння рівня води після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС масово гине риба.