"Я умираю?": украинцев до слез поразило видео эвакуации 96-летней бабушки в Херсоне

Видео спасения бабушки растрогало сеть

На Херсонщине полным ходом идет спасение украинцев, которые оказались в районах затопления после подрыва россиянами Каховской ГЭС. Одной из спасенных оказалась 96-летння бабушка.

Об этом пишет "Телеграф".

Украинцев в сети тронуло видео спасения пенсионерки, которая пережила очередной российский террор. В преклонном возрасте женщине пришлось эвакуироваться, потому что оккупанты затопили район Херсона, где она жила. Все это время пока её спасали пожилая украинка в страхе только и спрашивала о том не умирает ли она.

К счастью, в настоящий момент она находится уже в надежных руках украинских медиков.

"-Я умираю?

-Куда вам, я вам умру", — отвечает женщине медик.

Украинцев до слез растрогало видео спасения бабушки, под которым они оставляли тысячи своих реакций.

Напомним, что в тот момент, когда украинцы борются за каждую жизнь в затопленных населенных пунктах, армия рф обстреливает их. Новые удары оккупантов пришлись именно по району эвакуации в Херсоне.

Также мы сообщали, что "Телеграф" побывал в Херсоне, некоторые районы которого оказались затопленными, и показал масштабы катастрофы, случившейся с городом.